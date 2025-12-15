Vier gemaskerde mannen plegen gewapende overval bij bedrijf aan Duisburglaan

Bij NV Graniet aan de Duisburglaan heeft zich in de ochtend een gewapende overval voorgedaan. Volgens eerste berichten is het bedrijf overvallen door vier gemaskerde verdachten, die gewapend zouden zijn geweest met vuistvuurwapens.

Tijdens het incident zijn twee wachters overmeesterd en gekneveld. Zij werden achtergelaten op het terrein, maar hebben voor zover bekend geen verwondingen opgelopen.

De daders zouden het pand zijn binnengekomen via de vliering. Na de overval hebben zij vermoedelijk gebruikgemaakt van het Saramaccakanaal om het terrein te verlaten, dat mogelijk als vluchtweg diende.

De omvang van de buit is nog niet vastgesteld. De politie is een onderzoek gestart en verricht sporenonderzoek op de locatie. Meer informatie wordt verwacht naarmate het onderzoek verder wordt afgerond.