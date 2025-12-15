Chili kiest vandaag nieuwe president te midden van politieke spanningen

In Chili gaan vandaag miljoenen kiezers naar de stembus voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen José Antonio Kast, voorman van de radicaal-rechtse Republikeinse Partij, en Jeannette Jara, vertegenwoordigster van de linkse regeringscoalitie en lid van de Communistische Partij. De uitslag kan leiden tot de meest uitgesproken rechtse machtsverschuiving sinds het herstel van de democratie in 1990.

Ruim 15,6 miljoen Chilenen zijn stemgerechtigd. Voor het eerst geldt daarbij een algemene stemplicht, wat de uitkomst moeilijk voorspelbaar maakt. De stembureaus blijven geopend tot 18.00 uur lokale tijd, waarna al snel een eerste beeld van de resultaten wordt verwacht.

Kast eindigde in de eerste ronde als tweede, maar wist sindsdien zijn positie te versterken door steun van aanhangers van andere rechtse kandidaten. Politieke analisten achten het mogelijk dat hij daardoor een meerderheid behaalt. Jara kwam als winnaar uit de eerste ronde, maar kampt met interne verdeeldheid binnen het linkse kamp en afnemende steun onder ontevreden kiezers.

De verkiezingscampagne wordt vooral gedomineerd door zorgen over veiligheid. Hoewel Chili traditioneel bekendstaat als een relatief veilig land, zorgen de toename van georganiseerde criminaliteit en illegale immigratie voor groeiende onrust onder de bevolking. Kast profileert zich met een streng veiligheidsbeleid en stelt dat hij rust en orde wil herstellen.

Deze ontwikkelingen vormen een uitdaging voor de zittende president Gabriel Boric, wiens populariteit laag blijft. Zijn regering nam maatregelen zoals extra financiering voor de politie en militaire aanwezigheid aan de noordgrens, maar die blijken voor veel kiezers onvoldoende.

Financiële markten reageren voorzichtig positief op de mogelijkheid van een overwinning van Kast. Investeerders hopen op hervormingen gericht op marktwerking, deregulering en veranderingen in het pensioenstelsel. Na de eerste verkiezingsronde lieten zowel de Chileense munt als de beurs een stijging zien.

Tegelijkertijd waarschuwen critici voor mogelijke sociale spanningen en aantasting van verworven rechten bij een radicaal-rechtse overwinning. Volgens deskundigen weerspiegelt de steun voor Kast vooral een diep wantrouwen in de gevestigde politiek en een sterke vraag naar veiligheid en stabiliteit.

Met een groot aantal kiezers dat nog twijfelt of overweegt blanco te stemmen, blijft de uitkomst tot het einde onzeker. Wat vaststaat, is dat de verkiezing een keerpunt kan betekenen voor de toekomst van Chili.