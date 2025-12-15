DNA activeert initiatiefrecht bij reeks ingrijpende wetsvoorstellen

De Nationale Assemblee (DNA) zet deze week een volgende stap in de behandeling van een omvangrijk pakket initiatiefwetten. Tijdens een huishoudelijke vergadering op maandag worden acht commissies van rapporteurs benoemd die diverse wetsvoorstellen moeten voorbereiden voor openbare behandeling. Het gaat om voorstellen met een grote maatschappelijke en institutionele impact, variërend van grondwetswijzigingen tot hervormingen van het strafrecht en het natuurbeheer.

Tot de initiatiefwetten behoren onder meer voorstellen tot wijziging van de Grondwet, aanpassing van de inrichting en rechtspositie van de Rechterlijke Macht, het schrappen van zogenoemde muilkorfbepalingen uit het Wetboek van Strafrecht en de invoering van een vrijwel nieuwe wet op duurzaam natuurbeheer. De wetsvoorstellen zijn inmiddels ter advisering aangeboden aan de Staatsraad.

Donderdag start DNA met de eerste openbare vergaderingen, waarmee het parlement de inhoudelijke behandeling van de voorstellen officieel aanvangt. Opvallend is dat een eerder ingediende initiatiefwet die een verbod op online kansspelen beoogt, niet op de agenda van de huishoudelijke vergadering voorkomt. Door het uitblijven van een commissie van rapporteurs blijft dit onderwerp vooralsnog buiten de formele parlementaire voorbereiding.

Het merendeel van de wetsvoorstellen waarvoor nu commissies worden ingesteld, is afkomstig van parlementariërs van de zes coalitiepartijen. Daarmee kiest de coalitie zichtbaar voor een actieve inzet van het initiatiefrecht van DNA, in plaats van het wetgevingsproces uitsluitend via regeringsvoorstellen te laten verlopen. De voorstellen raken aan kernvragen over de rechtsstaat, transparantie, corruptiebestrijding, natuurbeleid en strafrecht.

Op de agenda staat onder meer de benoeming van een commissie voor de Wet Ontneming Wederrechtelijk Verkregen Voordeel, ingediend door NDP-parlementariër Ebu Jones en NPS-parlementariër Ivanildo Plein. Ook wordt een commissie ingesteld voor de initiatiefwet Duurzaam Natuurbeheer, waarvoor meerdere coalitieleden gezamenlijk het initiatief hebben genomen.

Daarnaast behandelt de huishoudelijke vergadering de samenstelling van commissies voor wetsvoorstellen die directe gevolgen hebben voor de institutionele structuur van de rechtsstaat. Het gaat onder andere om wijzigingen van het Reglement op de Inrichting en Samenstelling van de Rechterlijke Macht, de Wet Rechtspositie Rechterlijke Macht en een voorstel tot wijziging van de Grondwet.

Verder worden commissies benoemd voor wetsvoorstellen over de openbaarheid van bestuursinformatie, een aanpassing van de Wet Arbeidsadviescollege en wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht. Gezamenlijk vormen deze voorstellen een breed wetgevingsprogramma dat de agenda van DNA de komende periode zal bepalen.

Het feit dat vooral coalitieparlementariërs deze wetsinitiatieven indienen, onderstreept een bewuste politieke keuze om het parlement nadrukkelijker te positioneren als zelfstandig wetgevend orgaan. Tegelijkertijd blijft de behandeling van de initiatiefwet inzake een verbod op online kansspelen voorlopig uit, waardoor een gevoelig maatschappelijk vraagstuk vooralsnog niet publiekelijk in het parlement wordt besproken.