Tweede Huisartsen Spoedpost geopend: zorg dichter bij huis

Minister van Volksgezondheid André Misiekaba heeft zaterdag de tweede Huisartsen Spoedpost geopend aan de Nieuw-Weergevondenweg 6. Volgens de minister vormt de nieuwe spoedpost een belangrijke stap in de versterking van de gezondheidszorg en het verbeteren van de toegankelijkheid voor patiënten.

Misiekaba verwees naar internationale voorbeelden, zoals in de Verenigde Staten, waar wijkgerichte zorgvoorzieningen eigen units hebben om patiënten snel te stabiliseren. Via de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) wil Suriname een soortgelijk systeem opbouwen.

De druk op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is groot. De SEH moet 24 uur per dag gespecialiseerde zorg leveren voor acute en complexe gevallen, zoals ernstige verkeersongevallen. Spoedposten helpen de druk te verlichten: minder urgente klachten kunnen dichtbij huis worden behandeld, terwijl de SEH zich kan richten op levensbedreigende situaties.

De minister sprak ook over personele uitdagingen. Ondanks de inzet van gespecialiseerde verpleegkundigen uit onder meer de Filipijnen blijft de capaciteit van operatiekamers en ICU-bedden beperkt. Om het AZP volledig te benutten, wordt ingezet op het aantrekken van extra gespecialiseerde verpleegkundigen. Hiervoor zijn middelen gereserveerd in de begroting voor 2026.

Een derde Huisartsen Spoedpost in Meerzorg staat al gepland om de toenemende zorgvraag in Commewijne op te vangen.

Minister Misiekaba riep de bevolking op eerst de dichtstbijzijnde spoedpost te bezoeken en de verpleegkundigen te laten beoordelen of doorverwijzing naar het ziekenhuis nodig is. “Zo brengen we de zorg dichter bij huis en verlichten we de druk op de SEH,” aldus de minister. De eerste spoedpost bevindt zich bij het Staatsziekenfonds aan de Fred Derbystraat.

Met de opening van deze tweede spoedpost zet Suriname een belangrijke stap naar een beter gespreide, toegankelijke en gemeenschapsgerichte zorgstructuur.