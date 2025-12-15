President Simons benadrukt belang van begeleiding jonge ondernemers

President Jennifer Simons heeft het belang benadrukt van structurele ondersteuning voor jonge ondernemers, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De Ondernemerschap Beurs & Braderie, georganiseerd door Stichting RUMAS onder leiding van Emmy Hart, had als doel jongeren te stimuleren hun talenten om te zetten in een eigen onderneming. De eendaagse activiteit met als thema ‘Droom tot Doel’ vond op zaterdag 13 december 2025 plaats in de Congreshal.

In een reactie aan de Communicatie Dienst Suriname (CDS) gaf het staatshoofd aan dat jonge ondernemers niet aan hun lot mogen worden overgelaten. Volgens haar moeten zij via gerichte trainingen en het aanleren van praktische vaardigheden de kans krijgen om verder te groeien. President Simons sprak haar vertrouwen uit in Stichting RUMAS, die volgens haar dankzij een sterke staat van dienst geschikt is om dit traject te trekken. Zij toonde zich tevreden over het enthousiasme van zowel de deelnemers als de jonge trainers.

De president maakte verder bekend dat de regering gesprekken voert met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) over de opzet van een duurzaam en landelijk trainingsprogramma. Intussen zijn via de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO) al trainingen gestart, terwijl ook de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) versterkt zal worden. Daarnaast zullen vanuit het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport verschillende opleidingsactiviteiten worden uitgevoerd.

Volgens president Simons zullen deze inspanningen op termijn bijdragen aan sterkere ondernemers, vooral wanneer de olie- en gassector zich verder ontwikkelt. Zij riep jongeren op om vol te houden en zich voortdurend bij te scholen, omdat ondernemen vaak gepaard gaat met uitdagingen. Voor het komende jaar kondigde zij de oprichting aan van een speciaal begeleidingsinstituut, waarbij ook de private sector en bestaande initiatieven worden betrokken.

Stichtingsdirecteur Emmy Hart gaf aan dat het initiatief voor extra ondersteuning van jonge ondernemers rechtstreeks vanuit de president is gekomen. Tijdens de beurs presenteerden vier groepen jonge ondernemers hun werk: kappers, textielbewerkers, hoveniers en taartbakkers. De Volkscrediet Bank (VCB) was eveneens aanwezig en bood informatie over betaalbare kredietmogelijkheden. Daarnaast kondigde Hart nieuwe trainingen aan op het gebied van kantinebeheer, carwashdiensten en de bouwsector. Zij benadrukte dat jongeren gemotiveerd zijn, maar vaak begeleiding missen. Zolang de middelen beschikbaar zijn, zal RUMAS doorgaan met het trainen van jongeren.

Een van de deelnemers, kapper en ondernemer Kelvin Paiman, vertelde aan CDS dat zijn hobby inmiddels is uitgegroeid tot een volwaardige onderneming. Hij traint zelf ook jongeren en sprak zijn waardering uit voor de Ondernemerschap Beurs & Braderie. Volgens Paiman helpt het initiatief om twijfels weg te nemen bij jongeren die overwegen een eigen bedrijf te starten en laat het zien dat de overheid bereid is startende ondernemers te ondersteunen.