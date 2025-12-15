Defensie scherpt beleid aan na signalen over voeding militairen

Kort na zijn aantreden heeft minister van Defensie Uraiqit Ramsaran ingegrepen na binnengekomen signalen over de kwaliteit van de voeding voor militairen. Beelden die in de samenleving circuleerden, riepen zorgen op en veroorzaakten onrust, wat leidde tot spanningen tussen het leger en de samenleving.

Om de situatie grondig te beoordelen, zijn alle betrokken en verantwoordelijke instanties bijeengeroepen. Daarbij is kritisch gekeken naar de huidige leverancier, de kwaliteitsbewaking en de controleprocedures bij de inkoop, bereiding en distributie van de maaltijden. Volgens minister Ramsaran zijn de controles inmiddels aangescherpt en wordt er vanuit de top van het ministerie actief gewerkt aan meer afwisseling in het menu voor militairen.

In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wordt gezocht naar structurele oplossingen voor militairen die zijn geplaatst op afgelegen detacheringsposten. De focus ligt op voeding met een langere houdbaarheid, zoals pompoen en sopropo, die geschikt zijn voor langdurige opslag en eenvoudig te verwerken zijn tijdens langere detacheringsperiodes.

Naast voeding is ook de persoonlijke uitrusting van militairen onder de loep genomen. Kleding, veiligheidsschoenen en andere essentiële middelen krijgen extra aandacht. Tegelijkertijd worden logistieke processen gemoderniseerd, aangezien deze volgens de minister toe zijn aan een ingrijpende verbetering. Op deze terreinen zijn de afgelopen maanden al concrete stappen gezet.

Met het oog op de begroting van 2026 wil het ministerie verdere verbeteringen doorvoeren. Voor nu ligt de nadruk op het wegwerken van urgente knelpunten binnen de organisatie. Ook de leefomstandigheden en waardering van militairen op detacheringsposten krijgen nadrukkelijk aandacht, met als doel hun verblijf aangenamer te maken.

Tijdens de feestdagen zijn extra voorzieningen naar afgelegen posten gestuurd om het gemis voor de manschappen te verlichten. Voor 2026 staat daarnaast de introductie van een speciaal programma gepland, waarmee Defensie de interne situatie structureel en duurzaam wil verbeteren.