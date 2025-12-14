Nationaal ACC-seminar belicht integriteit en risico’s in Oil & Gas-sector

Ter gelegenheid van International Anti-Corruption Day organiseerde de Anti-Corruptie

Commissie (ACC) op dinsdag 9 december 2025 een nationaal seminar waarin integriteit en

corruptiepreventie centraal stonden, met specifieke aandacht voor de ontwikkelingen binnen de

Oil & Gas-sector. Met het seminar wilde de ACC het bewustzijn rond integriteitsvraagstukken

vergroten, in het bijzonder onder jongeren, en de samenwerking met relevante nationale en

internationale partners versterken.

Het programma omvatte onder meer een paneldiscussie over het bevorderen van normen en

waarden bij jongeren, een toelichting op de actuele werkzaamheden van de ACC en een

thematisch onderdeel gericht op compliance, corporate governance en duurzaamheid (ESG).

Daarbij werd ingegaan op onderwerpen als gedragscodes, gift- en belangenverstrengelingsbeleid,

transparante HRM- en wervingsprocessen, anti-corruptie- en anti-omkopingsmaatregelen,

openbare aanbestedingen, effectieve meldsystemen en rapportage volgens internationale best

practices.

In zijn toespraak benadrukte minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Currie, dat

integriteit begint bij persoonlijke keuzes. Hij stelde dat jongeren een sleutelrol vervullen in het

bewaken van morele waarden binnen de samenleving, zeker nu de Oil & Gas-sector zich snel

ontwikkelt en zowel economische kansen als integriteitsrisico’s met zich meebrengt.

De minister wees erop dat het onderwijs een belangrijke rol speelt bij het versterken van waarden

en burgerschap. Het ministerie zet daarom gericht in op waarden- en burgerschapseducatie, met

als doel jongeren niet alleen kennis, maar ook verantwoordelijkheidsbesef en moreel leiderschap

mee te geven. In dat kader sprak Currie zijn waardering uit voor het werk van Stichting Wi Tru

Sranan, die zich inzet voor het herstellen van normen en waarden in de samenleving.

Daarnaast pleitte de bewindsman voor de oprichting van een Centrum voor Goed Bestuur. Dit

centrum zou zich moeten richten op het bevorderen van integriteit binnen de publieke sector, het

aanbieden van trainingen en ondersteuning bij gedragscodes en anti-corruptiebeleid, en het

samenbrengen van jonge professionals die goed bestuur als uitgangspunt hanteren. Volgens

Currie begint goed bestuur niet bij instituties, maar bij mensen die bewust kiezen voor

eerlijkheid en transparantie.

De Verenigde Naties hebben 9 december uitgeroepen tot International Anti-Corruption Day. Het

internationale thema voor 2025 luidt: “Uniting with Youth Against Corruption: Shaping

Tomorrow’s Integrity.”