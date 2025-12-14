Nationaal ACC-seminar belicht integriteit en risico’s in Oil & Gas-sector

Ter gelegenheid van International Anti-Corruption Day organiseerde de Anti-Corruptie
Commissie (ACC) op dinsdag 9 december 2025 een nationaal seminar waarin integriteit en
corruptiepreventie centraal stonden, met specifieke aandacht voor de ontwikkelingen binnen de
Oil & Gas-sector. Met het seminar wilde de ACC het bewustzijn rond integriteitsvraagstukken
vergroten, in het bijzonder onder jongeren, en de samenwerking met relevante nationale en
internationale partners versterken.
Het programma omvatte onder meer een paneldiscussie over het bevorderen van normen en
waarden bij jongeren, een toelichting op de actuele werkzaamheden van de ACC en een
thematisch onderdeel gericht op compliance, corporate governance en duurzaamheid (ESG).
Daarbij werd ingegaan op onderwerpen als gedragscodes, gift- en belangenverstrengelingsbeleid,
transparante HRM- en wervingsprocessen, anti-corruptie- en anti-omkopingsmaatregelen,
openbare aanbestedingen, effectieve meldsystemen en rapportage volgens internationale best
practices.
In zijn toespraak benadrukte minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Currie, dat
integriteit begint bij persoonlijke keuzes. Hij stelde dat jongeren een sleutelrol vervullen in het
bewaken van morele waarden binnen de samenleving, zeker nu de Oil & Gas-sector zich snel
ontwikkelt en zowel economische kansen als integriteitsrisico’s met zich meebrengt.
De minister wees erop dat het onderwijs een belangrijke rol speelt bij het versterken van waarden
en burgerschap. Het ministerie zet daarom gericht in op waarden- en burgerschapseducatie, met
als doel jongeren niet alleen kennis, maar ook verantwoordelijkheidsbesef en moreel leiderschap
mee te geven. In dat kader sprak Currie zijn waardering uit voor het werk van Stichting Wi Tru
Sranan, die zich inzet voor het herstellen van normen en waarden in de samenleving.
Daarnaast pleitte de bewindsman voor de oprichting van een Centrum voor Goed Bestuur. Dit
centrum zou zich moeten richten op het bevorderen van integriteit binnen de publieke sector, het
aanbieden van trainingen en ondersteuning bij gedragscodes en anti-corruptiebeleid, en het
samenbrengen van jonge professionals die goed bestuur als uitgangspunt hanteren. Volgens
Currie begint goed bestuur niet bij instituties, maar bij mensen die bewust kiezen voor
eerlijkheid en transparantie.
De Verenigde Naties hebben 9 december uitgeroepen tot International Anti-Corruption Day. Het
internationale thema voor 2025 luidt: “Uniting with Youth Against Corruption: Shaping
Tomorrow’s Integrity.”