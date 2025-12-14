Dodelijk ongeval met bromfiets in Wanica

Bij een verkeersongeval op de Henry Fernandesweg, ter hoogte van de Ingipipaweg in het

district Wanica, is vandaag een bromfietser om het leven gekomen. De bestuurder botste met zijn

bromfiets tegen een aan de weg geparkeerde aanhangwagen.

Het slachtoffer is een jonge man die bij de aanrijding ernstige verwondingen opliep.

Hulpverlening mocht niet meer baten; hij overleed ter plaatse.

De politie en andere hulpdiensten kwamen na de melding ter plaatse. Het gebied werd afgezet

voor onderzoek, terwijl de politie is gestart met het vaststellen van de oorzaak en toedracht van

het ongeval.