Literatuurbundel onafhankelijk als stimulans voor leesplezier bij jongeren

Volgens minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Currie, biedt de nieuwe bundel

Onafhankelijk uitstekende mogelijkheden om het leesplezier onder jongeren te bevorderen. Het

boek bestaat uit vijftig korte verhalen en beschouwingen van schrijvers uit Suriname en

daarbuiten. Door de toegankelijke opzet is de bundel goed toepasbaar binnen het onderwijs en

kan deze jongeren stimuleren om vaker te lezen.

Tijdens de presentatie op vrijdag 12 december onderstreepte de minister het belang van

leesbevordering voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren. Hij gaf

aan dat Onafhankelijk niet alleen bijdraagt aan taalontwikkeling, maar ook ruimte biedt voor

reflectie over identiteit en verbondenheid. “Jongeren zijn op zoek naar wie zij zijn en waar zij

vandaan komen. Door verschillende perspectieven te lezen, leren zij elkaar beter te begrijpen en

groeit het respect voor diversiteit,” aldus Currie. Volgens hem vraagt deze bewustwording om

een gerichte en structurele aanpak.

Samensteller Kevin Headley startte drie jaar geleden met het samenbrengen van de auteurs voor

de bundel. Onafhankelijk is een vervolg op Prakseri (2022) en bevat bijdragen van 34

Surinaamse, 14 Nederlandse en 2 Curaçaose schrijvers. Hun verhalen en essays belichten op

uiteenlopende wijze vijftig jaar Surinaamse onafhankelijkheid.

De bundel kwam tot stand in samenwerking met Sylvia Koemar van Schrijversgroep ’77 en

vormt een eigentijdse literaire bijdrage aan het nationale jubileum. Met Onafhankelijk krijgt

Suriname een uitgave die zowel leesbevordering ondersteunt als uitnodigt tot reflectie over het

verleden, heden en de toekomst van het land.