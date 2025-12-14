Validatie energiebeleid binnenland van start binnen JET-project

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft op 10 december in Utopia Heritage

officieel het validatieproces van het energiebeleidsdocument voor het binnenland ingeluid. De

sessie maakt deel uit van het Just Energy Transition (JET)-project, dat wordt uitgevoerd in

samenwerking met het United Nations Development Programme (UNDP). Het beleidsdocument

moet richting geven aan de duurzame elektrificatie en het beheer van de energievoorziening in

het binnenland.

Tijdens de validatiesessie werden diverse stakeholders, waaronder traditionele leiders,

vertegenwoordigers van overheidsinstellingen, NGO’s en maatschappelijke organisaties, actief

betrokken bij de bespreking van het document. In interactieve sessies kregen deelnemers de

gelegenheid om vragen te stellen, inhoudelijke feedback te geven en via stemming hun

goedkeuring of aandachtspunten kenbaar te maken.

Berdi Berdiyev, Deputy Resident Representative van UNDP in Suriname, benadrukte dat het

beleidsdocument een belangrijke stap vormt in de ontwikkeling van hernieuwbare energie in het

binnenland. Volgens hem gaat het JET-project verder dan afzonderlijke projecten en draait het

om het formuleren van een langetermijnvisie. Hij wees erop dat het beleid moet leiden tot

financieringswaardige initiatieven die door verschillende partners kunnen worden ondersteund,

zodat duurzame en betrouwbare energie ook voor gemeenschappen in het binnenland bereikbaar

wordt.

Directeur Energie bij NH, Valerie Lalji, gaf aan dat het nieuwe beleidsdocument een lacune in

het nationale energiebeleid opvult. Het bestaande Electriciteitssectorplan (ESP) is voornamelijk

gericht op de kustvlakte, waardoor het binnenland tot nu toe onvoldoende was meegenomen. Met

dit document ontstaat er voor het eerst een samenhangend kader voor energieontwikkeling,

beheer en elektrificatie in het binnenland.

Consultant Viren Ajodhia lichtte de belangrijkste uitgangspunten en analyses van het document

toe. Hij schetste een huidige situatie waarin formeel beleid ontbreekt, besluitvorming

versnipperd is en gemeenschappen beperkt worden betrokken. Het JET-project zet volgens hem

in op een toekomstbestendige, energie-efficiënte en op hernieuwbare bronnen gebaseerde

elektriciteitsvoorziening, waarbij lokale gemeenschappen een centrale rol spelen.

Verder werd stilgestaan bij praktische randvoorwaarden, zoals het tijdig realiseren van

huisaansluitingen. Door vooraf een aansluiting te laten aanleggen door een erkende installateur,

kunnen huishoudens direct gebruikmaken van het nieuwe energiesysteem. Ook

betalingsmechanismen en de inzet van smart meters kwamen aan bod als onderdeel van een

duurzaam en beheersbaar energiesysteem.

De validatie vormt de afronding van een breed participatief traject, waarbij vooraf meerdere

consultaties, veldbezoeken en technische sessies zijn gehouden met betrokken partijen. Binnen het JET-project zullen in totaal 21 dorpen worden voorzien van zonne-energie. Na afronding van

de validatie zal het beleidsdocument worden aangeboden aan de regering.