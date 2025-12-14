Regering neemt prijsverschillen in winkels onder de loep

De regering houdt de prijsontwikkelingen in winkels scherp in de gaten. President Jennifer

Simons heeft tijdens een persconferentie op het presidentieel paleis aangegeven dat er, ondanks

de diverse factoren die van invloed zijn op inflatie, nog steeds duidelijke prijsverschillen tussen

winkels worden waargenomen. Volgens het staatshoofd vraagt deze situatie om gerichte

maatregelen. “Waar het mogelijk is, zullen correcties worden doorgevoerd,” aldus de president

tijdens de regeringspersconferentie van 12 december 2025.

In overleg met minister Andrew Baasaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en

Technologische Innovatie (EZ) is vastgesteld dat de Economische Controle Dienst (ECD)

momenteel niet over voldoende transportmiddelen beschikt om haar controlewerkzaamheden

optimaal uit te voeren. De regering heeft inmiddels stappen ondernomen om dit knelpunt aan te

pakken, zodat de ECD haar toezichtstaken doeltreffender kan uitvoeren.

Daarnaast wordt ingezet op een versterking van de maatschappelijke betrokkenheid bij het

toezicht op prijsontwikkelingen. Burgers zullen via een speciaal door het ministerie van EZ te

ontwikkelen applicatie prijsstijgingen kunnen melden. Deze meldingen moeten het mogelijk

maken om gerichter toezicht te houden en efficiënter om te gaan met beschikbare middelen bij

het uitvoeren van prijscontroles.

Ook de situatie rond basisgoederen is door de regering geëvalueerd. Om de betaalbaarheid van

deze producten te waarborgen, is voor een bedrag van SRD 117 miljoen afgezien van het innen

van invoerrechten. Uit de praktijk blijkt echter dat dit voordeel onvoldoende is doorberekend aan

de consument. Daarom wordt een werkgroep Basisgoederen ingesteld, die samen met de minister

van EZ de kwestie grondig zal onderzoeken.

De werkgroep zal binnen een maand rapporteren, waarna de regering op basis van de

bevindingen een besluit zal nemen over het toekomstige beleid ten aanzien van basisgoederen, zo

maakte president Simons bekend.