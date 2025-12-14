Coalitie dient wet in die online gokken volledig verbiedt

De coalitie in De Nationale Assemblee heeft een initiatiefwet ingediend die alle vormen van

online kansspelen in Suriname per direct verbiedt. Het wetsvoorstel, Verbod online kansspelen

en digitale kansspelpreventie, is bedoeld om burgers, vooral jongeren en sociaal kwetsbare

groepen, te beschermen tegen gokverslaving, financieel misbruik en witwaspraktijken.

De wet komt voort uit de snelle groei van digitale gokdiensten via mobiele telefoons, sociale

media en buitenlandse platforms. Volgens de initiatiefnemers ontbreekt in Suriname al jaren een

specifiek wettelijk kader om deze activiteiten te reguleren. Bestaande wetten zoals de

Hazardspelen-wet van 1939 en de Loterij-wet van 1960 zijn verouderd en bieden geen

bescherming tegen buitenlandse aanbieders.

Het verbod geldt voor zowel aanbieders als deelnemers. Wie online gokt ook via buitenlandse

websites maakt zich strafbaar. Het gebruik van VPN’s of andere middelen om blokkades te

omzeilen is eveneens verboden. Internetproviders zoals Telesur en Digicel moeten gokverkeer

detecteren en blokkeren volgens de normen van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname

(TAS).

Reclame, sponsoring en digitale promotie van gokdiensten worden eveneens verboden. Banken,

betaalplatforms en fintechbedrijven mogen geen transacties verwerken die verband houden met

online gokken. De Centrale Bank van Suriname stelt hiervoor richtlijnen op.

De wet introduceert een digitaal handhavingsmechanisme: wanneer TAS een gokwebsite, app of

datastroom detecteert, moet binnen 24 uur een landelijk blokkeringsbevel worden uitgevoerd. De

minister van Justitie kan aanvullende maatregelen opleggen, zoals het verwijderen van apps uit

digitale winkels of het afsluiten van betaalroutes.

Het toezicht is verdeeld over vier instanties: de Gaming Control Board (coördinatie), de Centrale

Bank (financiële stromen), TAS (technische detectie en blokkering) en het Openbaar Ministerie

(strafrechtelijke handhaving).

Internationaal sluit Suriname hiermee aan bij landen zoals India, Trinidad & Tobago en

Nederland, die streng optreden tegen digitale gokplatforms. De wet volgt ook internationale anti-

witwasrichtlijnen.

Overtreders riskeren boetes tot SRD 10 miljoen en gevangenisstraffen. Bedrijven kunnen boetes

krijgen vanaf SRD 5 miljoen, met tijdelijke of permanente sluiting van activiteiten. Bij herhaling

kunnen straffen met 50 procent worden verhoogd.

Niet alle digitale spellen vallen onder het verbod. Educatieve en recreatieve spellen zonder

geldinleg blijven toegestaan, en loot boxes zijn alleen verboden wanneer virtuele items

economisch verhandelbaar zijn.

Volgens de initiatiefwet is het verbod een belangrijke stap voor consumentenbescherming,

bestrijding van digitale criminaliteit en versterking van de financiële integriteit in Suriname.