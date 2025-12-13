Staatsolie viert 45 jaar met presentatie Geologische Atlas

Ter gelegenheid van het 45-jarig jubileum van Staatsolie heeft president Jennifer Simons op
vrijdag 12 december het eerste exemplaar van de Geologische Atlas van Suriname overhandigd
aan Eddy Jharap, geoloog en oprichter van Staatsolie. De ceremonie vond plaats op het Kabinet
van de President, in aanwezigheid van Staatsolie-directeur Annand Jagesar, presidentiële
adviseurs en medewerkers van het bedrijf.
De atlas bevat een geïntegreerde weergave van honderd jaar aan geologische en
exploratiegegevens van zowel het vasteland als het offshoregebied van Suriname. Volgens
Jagesar is het document van grote waarde voor potentiële investeerders, omdat het inzicht biedt
in de rijkdom en potentie van de Surinaamse ondergrond. “Met deze atlas maken we onze kennis
toegankelijk en aantrekkelijk voor investeerders die geïnteresseerd zijn in olie- en gaswinning in
onze offshore,” aldus de directeur.
President Simons sprak haar waardering uit voor Jharap en noemde hem een pionier die aan de
basis heeft gestaan van een van de belangrijkste staatsbedrijven van Suriname. Zij benadrukte dat
zijn visie en doorzettingsvermogen tot op de dag van vandaag richtinggevend zijn voor de
ontwikkeling van Staatsolie.
Jharap gaf aan verrast te zijn door de eer die hem te beurt viel. Hij vertelde dat hij het boek nog
niet had ingezien, maar het met zorg zal bewaren. Bij zijn afscheid van Staatsolie, twintig jaar
geleden, was hij bezorgd over de continuïteit van het bedrijf. “Die zorgen zijn volledig
weggenomen. Staatsolie is niet alleen blijven bestaan, maar is uitgegroeid tot een sterk en
toekomstgericht bedrijf dat zich nu ook voorbereidt op grootschalige offshoreproductie,” zei hij.
Volgens Jagesar was het passend om Jharap juist bij dit jubileum te eren. Hij wees erop dat
Jharap met Staatsolie heeft bewezen dat Suriname in staat is complexe industriële processen
succesvol uit te voeren, waaronder olieproductie op het vasteland, raffinage en
energieopwekking. “Dat vertrouwen in eigen kunnen is een blijvende inspiratie voor ons
allemaal,” aldus Jagesar.
De Geologische Atlas is digitaal beschikbaar via de website van Staatsolie en is vrij toegankelijk
voor investeerders, studenten en andere geïnteresseerden.