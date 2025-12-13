Staatsolie viert 45 jaar met presentatie Geologische Atlas

Ter gelegenheid van het 45-jarig jubileum van Staatsolie heeft president Jennifer Simons op

vrijdag 12 december het eerste exemplaar van de Geologische Atlas van Suriname overhandigd

aan Eddy Jharap, geoloog en oprichter van Staatsolie. De ceremonie vond plaats op het Kabinet

van de President, in aanwezigheid van Staatsolie-directeur Annand Jagesar, presidentiële

adviseurs en medewerkers van het bedrijf.

De atlas bevat een geïntegreerde weergave van honderd jaar aan geologische en

exploratiegegevens van zowel het vasteland als het offshoregebied van Suriname. Volgens

Jagesar is het document van grote waarde voor potentiële investeerders, omdat het inzicht biedt

in de rijkdom en potentie van de Surinaamse ondergrond. “Met deze atlas maken we onze kennis

toegankelijk en aantrekkelijk voor investeerders die geïnteresseerd zijn in olie- en gaswinning in

onze offshore,” aldus de directeur.

President Simons sprak haar waardering uit voor Jharap en noemde hem een pionier die aan de

basis heeft gestaan van een van de belangrijkste staatsbedrijven van Suriname. Zij benadrukte dat

zijn visie en doorzettingsvermogen tot op de dag van vandaag richtinggevend zijn voor de

ontwikkeling van Staatsolie.

Jharap gaf aan verrast te zijn door de eer die hem te beurt viel. Hij vertelde dat hij het boek nog

niet had ingezien, maar het met zorg zal bewaren. Bij zijn afscheid van Staatsolie, twintig jaar

geleden, was hij bezorgd over de continuïteit van het bedrijf. “Die zorgen zijn volledig

weggenomen. Staatsolie is niet alleen blijven bestaan, maar is uitgegroeid tot een sterk en

toekomstgericht bedrijf dat zich nu ook voorbereidt op grootschalige offshoreproductie,” zei hij.

Volgens Jagesar was het passend om Jharap juist bij dit jubileum te eren. Hij wees erop dat

Jharap met Staatsolie heeft bewezen dat Suriname in staat is complexe industriële processen

succesvol uit te voeren, waaronder olieproductie op het vasteland, raffinage en

energieopwekking. “Dat vertrouwen in eigen kunnen is een blijvende inspiratie voor ons

allemaal,” aldus Jagesar.

De Geologische Atlas is digitaal beschikbaar via de website van Staatsolie en is vrij toegankelijk

voor investeerders, studenten en andere geïnteresseerden.