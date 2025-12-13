62-jarige man in Nickerie aangehouden wegens verkoop illegale sigaretten

De politie van Regio West heeft op vrijdag 12 december 2025 een 62-jarige man, geïdentificeerd

als D.B., aangehouden op verdenking van overtreding van de Wet Tegensmokkel en

Economische Delicten. De verdachte woont in de omgeving van de Delhiweg in het district

Nickerie.

De aanhouding kwam tot stand na informatie dat de man zich met een voertuig verplaatste en op

verschillende locaties illegale sigaretten te koop aanbood. Naar aanleiding daarvan startte de

politie een onderzoek, waarbij de verdachte werd gesignaleerd in een zwart gelakt voertuig en

vervolgens werd aangehouden.

Tijdens de controle werden bij D.B. acht sloffen illegale sigaretten aangetroffen, evenals een

groot geldbedrag in Surinaamse dollars. De aangetroffen goederen zijn door de politie in beslag

genomen. Het onderzoek moet verder uitwijzen waar en aan wie de overige illegale sigaretten

zijn verkocht.

Na zijn aanhouding is de verdachte overgebracht naar het politiebureau voor voorgeleiding. In

overleg met het Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De

verdere opsporing in deze zaak wordt uitgevoerd door de Recherche van Regio West.