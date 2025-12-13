Gratis vaktrainingen voor werkzoekenden opnieuw beschikbaar via ‘Leri fu feni wroko’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) heeft via het Directoraat Welzijn

en Arbeid de inschrijving heropend voor een nieuwe ronde gratis beroeps- en praktijkgerichte

trainingen voor werkzoekenden in heel Suriname. De trainingen worden aangeboden binnen het

Training for Employment-programma, onderdeel van het initiatief “Leri fu feni wroko”, en

worden gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB) via het project Labor

Market Alignment with New Industries (SU-L1061).

Het programma is opgezet om werkzoekenden beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt door

hen vaardigheden aan te leren die aansluiten bij sectoren met een grote vraag naar personeel. De

focus ligt onder meer op toerisme, dienstverlening, technische beroepen, beveiliging en logistiek.

In totaal zijn er 425 beschikbare opleidingsplaatsen, verdeeld over negen vakrichtingen.

De trainingen worden uitgevoerd door vier erkende Surinaamse opleidingsinstituten:

Suriname Hospitality & Tourism Training Centre (SHTTC):

Medewerker bediening, assistent kok, frontoffice medewerker, medewerker housekeeping en

medewerker klantbeleving (Customer Experience), waaronder een cohort in Nickerie. Safety & Security Academy Suriname N.V. (SASS):

Chauffeur en beveiligingsmedewerker (Security Officer). Airconditioning, Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS):

HVAC-monteur/technicus. Procurement Advisory Services (PAS):

De opleidingen duren gemiddeld zes maanden en zijn kosteloos voor deelnemers die na selectie

worden toegelaten. Deelname staat open voor werkzoekenden uit alle districten die hun kansen

op duurzame werkgelegenheid willen vergroten.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.lerifufeniwroko.org. Op de website is

uitgebreide informatie beschikbaar over de inhoud van de trainingen, de voorwaarden en de

aanmeldingsprocedure.

Het initiatief “Leri fu feni wroko” past binnen het overheidsbeleid gericht op economisch herstel,

versterking van de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van nieuwe sectoren. Met ondersteuning van

de IDB wordt ingezet op het vergroten van de inzetbaarheid en weerbaarheid van

werkzoekenden.

In het kader van het programma vindt op 15 december 2025 de officiële lancering van het

Training for Employment-programma voor de toerismesector plaats bij het Suriname Hospitality & Tourism Training Centre (SHTTC), aan de Gravenberchstraat 2 in Paramaribo, van 11.00 tot

12.00 uur.