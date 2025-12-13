Verdachte die uit cellenhuis ontsnapte na uitlevering opnieuw vastgezet

De 29-jarige M.K., die in augustus van dit jaar wist te ontvluchten uit het cellenhuis van

politiebureau Flora, is op woensdagavond 10 december 2025 opnieuw aangehouden na zijn

uitlevering aan Suriname. De aanhouding vond plaats op de J.A.P. Internationale Luchthaven te

Zanderij door een gezamenlijk team van de afdeling Kapitale Delicten, het Regio Bijstand Team

Paramaribo en de Inlichtingen Dienst Sigma.

M.K. was destijds aangehouden op verdenking van diefstal met geweld, maar wist op 28

augustus 2025 uit zijn cel te ontsnappen en het land te verlaten. Hij werd later op Sint Maarten

aangehouden, waar hij bij controle in het bezit bleek te zijn van een vervalst Nederlands

paspoort.

Na afronding van de uitleveringsprocedure werd de verdachte op 10 december overgedragen aan

de Surinaamse autoriteiten. Direct na aankomst op Zanderij werd hij opnieuw in de boeien

geslagen en werd zijn bevel tot inverzekeringstelling verlengd. De verdachte tekende voor

ontvangst van dit bevel.

Na verhoor is M.K., na overleg met het Openbaar Ministerie, hangende het onderzoek

overgebracht naar een penitentiaire inrichting.

Naast de oorspronkelijke strafzaak is tegen de verdachte een afzonderlijk dossier opgemaakt

wegens ontvluchting na vrijheidsbeneming in verband met zijn ontsnapping en vlucht naar Sint

Maarten.