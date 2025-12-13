Suriname en ICAO versterken samenwerking voor veilige en duurzame luchtvaart

De International Civil Aviation Organization (ICAO) heeft haar bereidheid uitgesproken om

Suriname actief te ondersteunen bij het verder professionaliseren van de luchtvaartsector. Dit

werd duidelijk na een overleg tussen president Jennifer Simons en ICAO Regional Director

Fabio Rabbani op donderdag 11 december 2025 op het Kabinet van de President.

Tijdens het gesprek is uitgebreid gesproken over de staat van de Surinaamse luchtvaart en de

koers voor de komende jaren. Daarbij lag de nadruk op het versterken van wet- en regelgeving,

het bevorderen van duurzaamheid en het inzetten van gerichte technische ondersteuning.

Rabbani gaf aan dat zijn bezoek erop gericht was inzicht te krijgen in het niveau van bestuurlijke

betrokkenheid en leiderschap met betrekking tot luchtvaartveiligheid en capaciteitsontwikkeling.

Volgens de regionale ICAO-directeur biedt Suriname perspectief voor een gecontroleerde en

stabiele groei van de sector. Hij benadrukte dat de ICAO bereid is om technische assistentie te

verlenen, met name op het gebied van toezicht, regelgeving en institutionele versterking.

Afgesproken is dat de samenwerking met Suriname zowel via formele kanalen als via direct

overleg zal worden voortgezet.

Aan het overleg namen naast de president ook deel: minister Raymond Landveld van Transport,

Communicatie en Toerisme (TCT), Vijay Chotkan (directeur NV Luchthavenbeheer), Brian De

Souza (directeur Civil Aviation Safety Authority Suriname – CASAS), Cindy Toemin (hoofd

Luchtvaartdienst) en Faizel Baarn, presidentieel adviseur voor luchtvaart- en maritieme

aangelegenheden.

Baarn wees tijdens het overleg op de cruciale rol van luchtvaart binnen de nationale economie,

zeker met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de olie- en gassector. “Luchtvaart vormt de

toegangspoort tot vrijwel alle economische activiteiten. Met de verwachte groei in oil & gas zal

de sector een nog belangrijkere ondersteunende rol gaan vervullen,” gaf hij aan.

Volgens Baarn richt de regering zich momenteel op de modernisering van de Wet Veiligheid in

de Burgerluchtvaart en op het implementeren van duurzame oplossingen binnen de sector.

Daarbij vormen financiering, investeringen in moderne apparatuur en de opleiding van

gekwalificeerd personeel de grootste uitdagingen, aangezien dit langdurige trajecten zijn.

Ondanks deze knelpunten wordt met vertrouwen naar de toekomst gekeken. Baarn verwacht dat,

mede dankzij de inzet van de regering en het leiderschap van president Simons, binnen

afzienbare tijd concrete stappen worden gezet. Zo wordt voorzien dat de aangepaste

luchtvaartwetgeving binnen zes maanden na het begin van het nieuwe jaar in behandeling zal

worden genomen door De Nationale Assemblée.