Verdachte opgepakt na beroving van 81-jarige vrouw in binnenstad

De politie van bureau Centrum heeft dinsdag de 42-jarige P.S. aangehouden voor het beroven

van een 81-jarige vrouw. De identificatie en opsporing van de verdachte werden mogelijk

gemaakt door beelden van de Safe City-camera’s.

De vrouw werd die ochtend aangesproken door een onbekende man die haar ten onrechte

‘buurvrouw’ noemde. Hoewel ze duidelijk maakte hem niet te kennen, hield hij haar tegen en

beweerde dat hij iets voor haar had. Daarna vroeg hij of zij vreemd geld bij zich had en of hij dat

voor haar moest omwisselen. Toen de vrouw haar portemonnee pakte om te controleren, trok de

man die plots uit haar handen en vluchtte, meldt de politie Public Relations.

Het slachtoffer schakelde direct de politie in. Dankzij duidelijke camerabeelden kon de verdachte

later op de dag worden gelokaliseerd en aangehouden. P.S. is voorgeleid en na overleg met het

Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.