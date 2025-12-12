Regering formaliseert Nationaal Woningbouwfonds met eerste storting van SRD 20 miljoen

De regering van de Republiek Suriname heeft, onder leiding van president Jennifer Simons, het
Nationaal Woningbouwfonds officieel ingesteld. Met een eerste inleg van SRD 20 miljoen,
vastgelegd in de presidentiële resolutie van 10 december 2025, wordt een belangrijke stap gezet
richting een structureel en duurzaam huisvestingsbeleid. Het fonds is gebaseerd op de Wet
Nationaal Woningbouwfonds die in 2019 werd aangenomen door De Nationale Assemblée.
De formalisatie van het fonds wordt gezien als een van de betekenisvolle realisaties van de
regering-Simons/Rusland. De initiële storting vormt het begin van een meerjarige aanpak die de
weg vrijmaakt voor duurzame woningbouwprojecten, renovatieprogramma’s en het vergroten
van de toegang tot betaalbare huisvesting. Het fonds biedt de overheid een solide mechanisme
om gericht te investeren in verbeterde woonvoorzieningen voor de bevolking.
Voor 2026 staat een tweede, hogere storting gepland, waarmee de regering het huisvestingsbeleid
verder wil versterken. Door deze voortzetting van investeringen moet de beschikbaarheid van
passende, betaalbare woningen voor alle Surinamers aanzienlijk toenemen. Het uiteindelijke doel
is dat elke burger beschikt over een veilige, comfortabele en betaalbare woonruimte.
De wettelijke basis van het Woningbouwfonds, vastgelegd op 21 november 2019, vormde een
belangrijke stap in het moderniseren en stroomlijnen van het nationale huisvestingsbeleid. De
wet creëerde een centraal financieringsinstrument met duidelijke richtlijnen voor het beheer en
de uitvoering, bedoeld om woningbouwinitiatieven effectief te ondersteunen en structurele
verbeteringen in de leefomstandigheden van de bevolking te realiseren.