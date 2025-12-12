Regering formaliseert Nationaal Woningbouwfonds met eerste storting van SRD 20 miljoen

De regering van de Republiek Suriname heeft, onder leiding van president Jennifer Simons, het

Nationaal Woningbouwfonds officieel ingesteld. Met een eerste inleg van SRD 20 miljoen,

vastgelegd in de presidentiële resolutie van 10 december 2025, wordt een belangrijke stap gezet

richting een structureel en duurzaam huisvestingsbeleid. Het fonds is gebaseerd op de Wet

Nationaal Woningbouwfonds die in 2019 werd aangenomen door De Nationale Assemblée.

De formalisatie van het fonds wordt gezien als een van de betekenisvolle realisaties van de

regering-Simons/Rusland. De initiële storting vormt het begin van een meerjarige aanpak die de

weg vrijmaakt voor duurzame woningbouwprojecten, renovatieprogramma’s en het vergroten

van de toegang tot betaalbare huisvesting. Het fonds biedt de overheid een solide mechanisme

om gericht te investeren in verbeterde woonvoorzieningen voor de bevolking.

Voor 2026 staat een tweede, hogere storting gepland, waarmee de regering het huisvestingsbeleid

verder wil versterken. Door deze voortzetting van investeringen moet de beschikbaarheid van

passende, betaalbare woningen voor alle Surinamers aanzienlijk toenemen. Het uiteindelijke doel

is dat elke burger beschikt over een veilige, comfortabele en betaalbare woonruimte.

De wettelijke basis van het Woningbouwfonds, vastgelegd op 21 november 2019, vormde een

belangrijke stap in het moderniseren en stroomlijnen van het nationale huisvestingsbeleid. De

wet creëerde een centraal financieringsinstrument met duidelijke richtlijnen voor het beheer en

de uitvoering, bedoeld om woningbouwinitiatieven effectief te ondersteunen en structurele

verbeteringen in de leefomstandigheden van de bevolking te realiseren.