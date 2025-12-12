Curriculumontwikkeling voor mentale veerkracht van leerlingen

Als onderdeel van het UNICEF-project “Improving student care support in schools, mental

health education and life skills development of children and adolescents for mental well-being”

organiseerden de afdeling Curriculumontwikkeling en de Unit Basic Life Skills Education,

ondersteund door de Plan Unit, op 10 december 2025 een Curriculum Mindmapping-werksessie

Mentale Gezondheid in Asewa Otono.

Deze bijeenkomst vormt een belangrijke stap in het ontwikkelen van een duidelijke leerlijn en

praktische lesmaterialen die mentale gezondheid en Life Skills duurzaam verankeren binnen het

basisonderwijs. Het initiatief sluit aan bij het Nationaal Onderwijsbeleidsplan Suriname

2024–2031, waarin aandacht voor studentenwelzijn, psychosociale zorg en Life Skills centraal

staat.

Tijdens de opening wezen dhr. Faisel Tjon A Loi (UNICEF) en mevr. Haidy Lindveld

(waarnemend directeur Hoger Onderwijs) op de groeiende noodzaak om mentale gezondheid een

vaste plaats te geven in het onderwijs. Volgens hen is het essentieel dat kinderen al op jonge

leeftijd leren hoe zij hun mentale welzijn kunnen versterken.

Daarna gaven mevr. Sharmila Goerdin-Manbodh, coördinator Basic Life Skills Education, en

mevr. Tatiana Ashruf, psycholoog en Focal Point Mental Health van het ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, een heldere toelichting op het belang van mentale

gezondheidseducatie en de rol die scholen daarin spelen.

De werksessie bracht een brede groep professionals samen: leerkrachten uit de kleuter-, onder-

en bovenbouw, zorgcoördinatoren, vakdeskundigen van Curriculumontwikkeling,

vertegenwoordigers van de Inspectie Basisonderwijs, de afdeling Begeleiding en het Pedologisch

Instituut. Ook het Directoraat Cultuur en CENASU sloten aan. Samen inventariseerden zij welke

elementen van mentale gezondheidseducatie al in het curriculum zijn opgenomen en waar

verdere uitbouw nodig is.

De gezamenlijke inzichten en expertise vormen een stevige basis voor het versterken van het

basisonderwijs. Met deze samenwerking zetten alle betrokken partners een belangrijke stap

richting een schoolomgeving waarin leerlingen zich niet alleen cognitief, maar ook mentaal

gezond, weerbaar en zelfbewust kunnen ontwikkelen.