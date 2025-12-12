Curriculumontwikkeling voor mentale veerkracht van leerlingen

Als onderdeel van het UNICEF-project “Improving student care support in schools, mental
health education and life skills development of children and adolescents for mental well-being”
organiseerden de afdeling Curriculumontwikkeling en de Unit Basic Life Skills Education,
ondersteund door de Plan Unit, op 10 december 2025 een Curriculum Mindmapping-werksessie
Mentale Gezondheid in Asewa Otono.
Deze bijeenkomst vormt een belangrijke stap in het ontwikkelen van een duidelijke leerlijn en
praktische lesmaterialen die mentale gezondheid en Life Skills duurzaam verankeren binnen het
basisonderwijs. Het initiatief sluit aan bij het Nationaal Onderwijsbeleidsplan Suriname
2024–2031, waarin aandacht voor studentenwelzijn, psychosociale zorg en Life Skills centraal
staat.
Tijdens de opening wezen dhr. Faisel Tjon A Loi (UNICEF) en mevr. Haidy Lindveld
(waarnemend directeur Hoger Onderwijs) op de groeiende noodzaak om mentale gezondheid een
vaste plaats te geven in het onderwijs. Volgens hen is het essentieel dat kinderen al op jonge
leeftijd leren hoe zij hun mentale welzijn kunnen versterken.
Daarna gaven mevr. Sharmila Goerdin-Manbodh, coördinator Basic Life Skills Education, en
mevr. Tatiana Ashruf, psycholoog en Focal Point Mental Health van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, een heldere toelichting op het belang van mentale
gezondheidseducatie en de rol die scholen daarin spelen.
De werksessie bracht een brede groep professionals samen: leerkrachten uit de kleuter-, onder-
en bovenbouw, zorgcoördinatoren, vakdeskundigen van Curriculumontwikkeling,
vertegenwoordigers van de Inspectie Basisonderwijs, de afdeling Begeleiding en het Pedologisch
Instituut. Ook het Directoraat Cultuur en CENASU sloten aan. Samen inventariseerden zij welke
elementen van mentale gezondheidseducatie al in het curriculum zijn opgenomen en waar
verdere uitbouw nodig is.
De gezamenlijke inzichten en expertise vormen een stevige basis voor het versterken van het
basisonderwijs. Met deze samenwerking zetten alle betrokken partners een belangrijke stap
richting een schoolomgeving waarin leerlingen zich niet alleen cognitief, maar ook mentaal
gezond, weerbaar en zelfbewust kunnen ontwikkelen.