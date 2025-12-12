Initiatiefwet ‘Kaalpluk regeling’ moet crimineel vermogen volledig kunnen afpakken

De DNA-leden Ebu Jones (NDP) en Ivanildo Plein (NPS) hebben een initiatiefwet ingediend die

het mogelijk moet maken om veroordeelden volledig te ontnemen van hun wederrechtelijk

verkregen voordeel. Deze zogeheten Kaalplukwet geeft justitiële autoriteiten veel ruimere

bevoegdheden om zowel georganiseerde als reguliere criminaliteit effectief aan te pakken.

Volgens de indieners vormen georganiseerde misdaad, corruptie, drugshandel, witwassen, fraude,

mensenhandel en andere financieel-economische delicten een ernstige bedreiging voor de

stabiliteit en veiligheid van Suriname. Jones benadrukt dat het huidige instrumentarium

tekortschiet wanneer alleen de dader wordt berecht.

“De staat loopt miljoenen mis, terwijl sommige veroordeelden na hun straf terug de samenleving

ingaan mét misdaadgeld. Dat is voor burgers onacceptabel. Met deze wet maken we daar een

einde aan: misdaad mag nooit lonen,” aldus Jones.

De initiatiefnemers stellen dat bestaande bepalingen in het Wetboek van Strafrecht en

Strafvordering verouderd en versnipperd zijn. Ze sluiten bovendien niet aan op moderne

vermogensvormen zoals cryptovaluta, digitale betaalmiddelen en complexe bedrijfsstructuren.

Hierdoor blijft veel crimineel vermogen buiten bereik van de autoriteiten.

De nieuwe Ontneming Wederrechtelijk Verkregen Voordeel-wet (OWVV) wordt een lex

specialis die bestaande strafwetgeving aanvult. De wet maakt het mogelijk om direct en indirect

crimineel vermogen efficiënt en proportioneel af te pakken, ongeacht waar het zich bevindt.

De OWVV-wet beoogt onder meer:

Het financiële fundament van criminaliteit te ondermijnen;

De integriteit van het financieel-economisch systeem te versterken;

De transparantie van vermogensstromen te vergroten;

De informatiepositie van justitiële autoriteiten te verbeteren;

Samenwerking met financiële instellingen te intensiveren;

Het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen.

Vergroting van maatschappelijk vertrouwen

Jones benadrukt dat de wet moet garanderen dat niemand die voor een misdrijf is veroordeeld

nog kan profiteren van de opbrengsten ervan. “Het terughalen van misdaadgeld is essentieel om

het rechtsgevoel te herstellen en duidelijk te maken dat criminaliteit nooit meer voordeel

oplevert.”