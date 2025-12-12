Militair beroofd van auto en dienstwapen aan Balgobindweg

Aan de Balgobindweg, een zijstraat van de Wanicaweg, is op donderdag 11 december 2025 een

militair het slachtoffer geworden van een gewapende beroving.

Volgens de eerste informatie werd hij op klaarlichte dag geconfronteerd met twee gemaskerde

mannen die hem met een vuistvuurwapen bedreigden. De daders wisten onder dwang zowel zijn

Toyota Ractis als zijn dienstwapen buit te maken.

Na hun daad gingen de twee mannen er vandoor in de richting van Leiding 11A. Voor zover

bekend is de militair niet gewond geraakt.

De politie werkt actief aan het opsporen van de verdachten.