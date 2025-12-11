Voortvluchtige verdachte aangehouden na schietincident in Antonio do Brinco

Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft in de vroege ochtend van maandag 8 december 2025 de 38-jarige Braziliaanse verdachte A.D. aangehouden op de Lawarivier. De man probeerde in beschonken toestand per boot te vluchten na een gewelddadig incident in hotel/bar Pedra Preta, te Antonio do Brinco in het district Sipaliwini.

De verdachte wordt ervan beschuldigd zijn partner te hebben mishandeld en meerdere schoten te hebben gelost in het etablissement. Direct na het incident vluchtte hij richting de rivier. De politie ontving via telefoon een melding en vertrok meteen naar de locatie. Daar gaven de lokale kapitein en omstanders de richting aan waarin A.D. was gevlucht.

Bij het aantreffen van de verdachte in een boot verzette hij zich hevig tegen zijn aanhouding. Ondanks dat agenten werden gehinderd door zowel de partner van de verdachte als enkele werknemers, wist het RBTO hem onder controle te krijgen en te ontwapenen. Daarbij zijn een pistool van het merk P80 en twee magazijnen met in totaal 23 scherpe 9mm patronen veiliggesteld.

A.D. werd vervolgens overgebracht naar het politiebureau voor voorgeleiding. In overleg met het Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek in verzekering gesteld voor onder meer illegaal vuurwapenbezit, mishandeling en wederspannigheid.

De politie benadrukt dat zij onverkort zal optreden tegen iedereen die de openbare orde en veiligheid in gevaar brengt, in het bijzonder wanneer het gaat om vuurwapengeweld. De gemeenschap wordt opgeroepen alle relevante informatie over strafbare feiten onmiddellijk door te geven zodat snel en effectief kan worden opgetreden.