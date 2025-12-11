Defensie zet volgende stap in modernisering agrarisch bedrijf

Minister Uraiqit Ramsaran van Defensie heeft op dinsdag 9 december een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van het agrarisch bedrijf van Defensie in Saramacca. Tijdens zijn bezoek precies een maand na zijn eerste inspectie leverde de minister een grote partij meststoffen, werkmateriaal en andere dringend benodigde middelen af. Hiermee komt hij zijn eerdere toezegging volledig na.

Ook werd met het planten van de eerste amandelbomen officieel het startsein gegeven voor de hernieuwde uitvoering van een project dat bedoeld is voor recreatie, educatie en gemeenschapsontwikkeling. “Deze middelen zijn geen symbolische bijdrage, maar concrete investeringen die ons agrarisch bedrijf moeten transformeren tot een modern en efficiënt centrum binnen Defensie,” aldus Ramsaran. “Elke stap die we zetten, brengt ons dichter bij een zelfvoorzienende organisatie een doel dat we samen en met gerichte strategieën kunnen realiseren.”

De minister benadrukte dat Von Freyburg moet uitgroeien tot een plek waar ontwikkeling, ontspanning en gemeenschapsgevoel samenkomen. In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zullen er plantenkassen worden geplaatst om moderne en efficiënte teeltmethoden mogelijk te maken. Dit moet leiden tot een hogere productie, betere kwaliteit en een bedrijf dat steeds meer op eigen kracht kan functioneren.

“Maar ons werk stopt niet bij de landbouw,” vervolgde Ramsaran. “We willen hier een omgeving creëren die ook ruimte biedt voor recreatie, educatie en verbinding binnen de gemeenschap. Samen bouwen wij aan een robuuste en toekomstgerichte Defensie.”