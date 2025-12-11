LVV versterkt citruskennis met vierdaagse training in Saramacca

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in Saramacca een succesvolle vierdaagse training “Citrus Cultivation Technique” georganiseerd voor LVV-voorlichters en citrustelers in het district. De deelnemers kregen uitgebreide theoretische en praktische instructies om hun vakkennis te verdiepen en de kwaliteit van de citrusproductie te verbeteren.

De training begon met twee dagen theorie, waarin onderwerpen zoals gewasverzorging, bemesting en het herkennen en beheersen van plagen en ziekten centraal stonden. Op de derde dag trokken de deelnemers het veld in om de theorie direct toe te passen. De afsluitende dag, dinsdag 9 december 2025, stond in het teken van presentaties en de officiële certificaatuitreiking.

Deze activiteit maakt deel uit van het door de Inter-American Development Bank (IDB) gefinancierde programma “Strengthening of Citrus Production”, uitgevoerd door het LVV-directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (DLOAV). Het programma richt zich op het versterken van de gehele citruskete in Suriname. Eerder werden citruskwekerijen al ondersteund met nieuwe compostkampen en trainingen rond compostproductie. De huidige fase is specifiek gericht op het verhogen van de productie in het veld en het beter toerusten van voorlichters en telers met actuele technische kennis.

Volgens Soesila Udit-Ramautar, hoofd van de afdeling Vruchtbomenonderzoek en teamleider van het IDB-citrusproject, is voortdurende kwaliteitsverbetering essentieel: “Citrus is het meest aangeplante fruit in Suriname. Het ministerie blijft daarom investeren in kennisversterking, omdat deze sector een enorme potentie heeft ook voor erfcultuur.”

Ook de deelnemers zelf spreken van een waardevolle training. Citrusteler Rolia Sewbarath-Misser zegt hierover: “Ik heb heel veel geleerd. Met deze nieuwe inzichten kan ik mijn citrusaanplant nu veel beter beheren.” De telers moedigen collega’s in andere districten aan om zich eveneens in te schrijven voor toekomstige trainingen.

Om citrustelers verder te ondersteunen, heeft LVV een reeks praktische informatiebrochures uitgebracht. Daarin staat onder andere uitleg over snoeien, zuiveren, overplanten van geoculeerde planten en het herkennen van veelvoorkomende ziekten en plagen. De brochures, evenals diverse instructievideo’s, zijn toegankelijk via de socialmediakanalen van het ministerie.

LVV blijft zich inzetten voor de versterking van de agrarische sector door het aanbieden van trainingen, begeleiding en voorlichtingsmateriaal. Het delen van actuele kennis en het verder professionaliseren van telers en voorlichters blijven daarbij belangrijke prioriteiten.