Schietpartij na familieruzie in Mahoproject; één man gewond

Een uit de hand gelopen familieruzie in het Mahoproject in Saramacca heeft dinsdagmiddag 9 december 2025 geleid tot een schietincident waarbij de 43-jarige G.T. een schotverwonding aan het hoofd opliep.

De politie van Groningen kreeg omstreeks 16.30 uur de melding en stelde onmiddellijk een onderzoek in. De aangever, T.G. (50), verklaarde dat hij samen met zijn neef G.T. bezig was hun perceel op te ruimen toen een auto met drie inzittenden arriveerde. De bestuurster A.T. (21) en de achterinzittende A.T. (26), bijgenaamd “Dodi”, bleken familieleden te zijn.

“Dodi”, met wie de aangever al geruime tijd in conflict is, zou hem hebben uitgescholden en met de dood hebben bedreigd. Na kort te zijn weggereden, keerde het drietal terug. De schutter stapte uit en loste drie schoten met een jachtgeweer in de richting van T.G. Hoewel hij niet werd geraakt, trof één van de kogels zijn neef G.T. in het hoofd, nabij het rechteroog.

Tijdens het incident rende T.G. de schutter achterna met een schop, waarna de bestuurster met de auto op hem inreed. Hij kon op tijd opzij springen. Vermoedelijk raakte het gereedschap tijdens het incident een ruit van het voertuig.

Het slachtoffer werd met spoed afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij voor observatie is opgenomen.

Tijdens het onderzoek keerden de bestuurster en de derde inzittende S.V. (23) terug naar de locatie en werden meteen aangehouden. Op de plek van het incident werden twee hulzen gevonden; zowel deze als het voertuig zijn in beslag genomen. De schutter, A.T., meldde zich woensdagochtend 10 december 2025 bij de Algemene Surveillance Dienst aan de Keizerstraat en werd overgedragen aan het politiebureau van Groningen. Het gebruikte jachtgeweer is nog niet achterhaald.

Na zijn voorgeleiding is de schutter in verzekering gesteld. De bestuurster en S.V. zijn heengezonden.