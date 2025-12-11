Hurricane Melissa verstoort geestelijke gezondheidszorg in Jamaica; PAHO en MoHW schalen hulp op

Hurricane Melissa heeft zware schade veroorzaakt aan Jamaica’s gezondheidsinfrastructuur, waardoor duizenden mensen, waaronder gezinnen, kinderen, chronisch zieken en zorgprofessionals, kampen met acute stress, angst en emotionele uitputting.

Meer dan 130 gezondheidscentra raakten beschadigd, waardoor toegang tot reguliere mentale gezondheidszorg ernstig werd beperkt. In Trelawny en St. Elizabeth vielen meerdere centra uit, waardoor patiënten hun medicatie en opvolging tijdelijk misliepen. Dit verhoogde de kans op terugval bij mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Het ministerie van Gezondheid en Welzijn (MoHW), ondersteund door de Pan American Health Organization (PAHO), startte snel een gecoördineerde respons. Binnen enkele dagen werd de National MHPSS Working Group geactiveerd met 14 organisaties. Vrijwilligers boden in opvanglocaties psychosociale ondersteuning aan bijna 1.000 mensen, inclusief counseling, stressmanagement en doorverwijzingen.

Tegelijkertijd werden trainingen in Psychologische Eerste Hulp (PFA) gegeven aan zorgmedewerkers, met meer dan 100 deelnemers tot nu toe, en werd het “Care for Carers”-programma geïntroduceerd om zwaarbelaste gezondheidswerkers te ondersteunen. Ook werden communicatiemiddelen via radio, sociale media en brochures ingezet om mensen te informeren over copingstrategieën en beschikbare hulplijnen.

Mobiele teams herstelden huisbezoeken en medicatievoorziening, cruciaal voor patiënten wier behandeling was onderbroken. Daarnaast worden gegevenssystemen opgezet om de effectiviteit van de hulp te monitoren.

De tweede fase van de MHPSS-respons richt zich op structurele versterking van Jamaica’s mentale gezondheidssysteem, met nadruk op training van zorgmedewerkers, herstel van mobiele teams en institutionalisering van ondersteuningsprogramma’s voor personeel. PAHO benadrukt dat deze capaciteitsopbouw essentieel is om Jamaica weerbaarder te maken tegen toekomstige rampen.