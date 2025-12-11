KPS kondigt nieuwe initiatieven aan en benadrukt samenwerking met samenleving

Tijdens een persconferentie op woensdag 10 december 2025 heeft het Korps Politie Suriname (KPS) de resultaten van het veiligheidsbeleid gepresenteerd en nieuwe maatregelen aangekondigd. Waarnemend korpschef Melvin Pinas benadrukte dat de criminaliteit de afgelopen periode is afgenomen en dat het vergroten van het veiligheidsgevoel van burgers centraal staat.

“De samenleving is onze belangrijkste partner. Burgers kunnen ons helpen met informatie die ons werk ondersteunt,” aldus Pinas. Hij gaf aan dat er eerder geen gestructureerd systeem was om tips en meldingen te verwerken. Buurtbewoners gebruikten eigen groepsapps en telefoonnets, maar nu start het KPS een buurtmanagementproject om de samenwerking officieel en georganiseerd vorm te geven. “Wij staan open voor ideeën vanuit de samenleving. Samen kunnen we de veiligheid versterken,” zei Pinas.

Daarnaast kondigde de waarnemend korpschef de oprichting van een drone-unit aan, die volgend jaar volledig operationeel moet zijn. Met drones kan de politie gebieden beter monitoren en coördineren. Ook blijft het KPS investeren in technologie, waarbij het Safe City-project met cameratoezicht een belangrijk instrument blijft. Intern wordt gewerkt aan de digitalisering van processen, wat de efficiëntie en slagkracht van het korps verder moet vergroten.

Een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is de gezondheid van het politiepersoneel. “Mijn prioriteit is dat onze medewerkers fysiek en mentaal gezond zijn. Alleen dan kunnen we onze plannen realiseren,” verklaarde Pinas. Er wordt een nieuwe strategie uitgewerkt die volledig gericht is op het versterken van het welzijn van het personeel.

Met deze initiatieven wil het KPS zowel de samenwerking met de samenleving versterken als de interne organisatie verder professionaliseren, met als doel een veiliger en efficiënter Suriname.