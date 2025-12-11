Nieuwe werkgroep moet armoede bestrijden en vaardigheden van burgers versterken

President Jennifer Simons heeft op 9 december 2025 de werkgroep ‘Van armoede naar welzijn door productieve arbeid’ geïnstalleerd. De groep krijgt de opdracht om programma’s op te zetten voor burgers die zich willen ontwikkelen in een bepaald vak of beroep, met als doel armoede terug te dringen en sociale kwetsbaarheid te verminderen.

Voorzitter Donaghy Malone benadrukt dat de aanpak van de werkgroep aansluit bij het sociaal beleid van de regering, dat zich richt op duurzame armoedebestrijding, bescherming van kwetsbare groepen en het creëren van kansen voor schoolverlaters, jongeren in probleemsituaties en burgers onder de armoedegrens. “We richten ons zowel op individuen als op gemeenschappen,” aldus Malone.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC), Jeugdontwikkeling en Sport (JOS) en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI), aangevuld met de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO) en de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE). Voordat de trainingen beginnen, voert de groep een inventarisatie uit van bestaande programma’s en de behoeften van de doelgroep.

“Het is belangrijk eerst te weten wie onze doelgroep is en waar zij zich bevinden. Soms moet je echt op zoek naar deze mensen,” zegt Malone. Bezoeken aan wijken en gesprekken met de gemeenschap maken deel uit van deze verkenning.

De trainingen duren vier tot zes maanden, met mogelijkheid tot verlenging tot een jaar. Na afloop krijgen deelnemers ondersteuning bij het vinden van werk, terugkeer naar school of starten van een eigen onderneming. De werkgroep rapporteert regelmatig aan president Simons, zodat beleid tijdig kan worden bijgesteld.

Met deze werkgroep wil de regering burgers de kans geven vaardigheden te ontwikkelen en actief bij te dragen aan een samenleving waarin armoede en kwetsbaarheid worden teruggedrongen.