Minister Bee: ‘Ambtenarenbestand moet krimpen; regels worden strikter nageleefd’

In een nieuwe aflevering van Sranan Tori spreekt minister Marinus Bee van Binnenlandse Zaken openhartig over de plannen van de regering om het ambtenarenapparaat structureel te verkleinen. De regering wil jaarlijks ongeveer 1.000 ambtenaren afvloeien, een traject dat volgens de minister al langer loopt onder het kader van de public sector reform.

ee legt uit dat het probleem al sinds 1972 speelt, maar dat opeenvolgende regeringen het apparaat juist hebben laten groeien door het verlenen van ontheffingen en het aannemen van politieke loyalisten, vooral vlak voor verkiezingen. “Je loopt 500 mensen weg via het traject, maar neemt er 2.000 terug aan. Dan vernietig je alle vooruitgang,” aldus de minister.

De overheid bekijkt nu samenwerkingen met de private sector, de opkomende oil & gas-sector en met buitenlandse organisaties, maar benadrukt dat strategische beroepsgroepen zoals docenten en verpleegkundigen niet kunnen worden afgestaan vanwege de eigen behoefte.

Momenteel telt de overheid 51.300 ambtenaren en aan hen gelijkgestelden, wat een enorme druk legt op de begroting. Alleen Binnenlandse Zaken betaalt in 2026 ongeveer SRD 1 miljard aan salarissen, terwijl er slechts een half miljard overblijft voor operationele kosten en investeringen.

Daarom voert Bee stevige kostenbeperkende maatregelen door. Zo werden per 3 december alle postpaid-telefoonnummers omgezet naar privégebruik, omdat de achterstand aan telecommunicatieschulden opliep tot SRD 244 miljoen voor zijn ministerie en SRD 1,1 miljard overheidsbreed. Deze stap moet jaarlijks 120 tot 150 miljoen SRD besparen.

Ook het aantal betaalde geestelijken wordt aangepakt. Volgens het staatsbesluit mogen er maximaal 224 zijn, maar momenteel worden er 660 uitbetaald. “Dat is onacceptabel,” zegt Bee. Volgende week zit hij met alle denominaties om de regeling te herzien.

Daarnaast worden ambtenaren boven de pensioengerechtigde leeftijd versneld uitgeplaatst. Meer dan 90 personen ouder dan 65 jaar zitten nog in dienst. Hun salarissen zijn stopgezet en Binnenlandse Zaken regelt dat zij binnen één maand hun pensioen ontvangen, in plaats van pas na drie maanden.

Ondanks de uitdagingen bij BIZA blijft de minister strijdvaardig. Achterstanden in gratificaties, overwerkvergoedingen en voedingsgelden worden weggewerkt. “We willen dat onze mensen een mooie kerst hebben,” besluit Bee. “En een mooie kerst is kerst met geld.”