Pasgeboren baby te vondeling gelegd aan Schimmelpenninckstraat

Maandag is aan de Schimmelpenninckstraat een pasgeboren baby aangetroffen in een teil voor
een woning. Het jongetje, naar schatting nog geen maand oud, werd ontdekt door de bewoonster
A.P. Zij bracht het kind onmiddellijk, samen met de teil, naar politiebureau Munder om melding
te maken van de vondst.
De baby was in een deken gewikkeld. In de teil lagen daarnaast een zak met babykleding en een
handgeschreven briefje in het Engels.
Voor medische controle en verdere zorg is de baby overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van
het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij ter observatie is opgenomen.
De politie vraagt de gemeenschap dringend om hulp bij het achterhalen van de moeder. Personen
die mogelijk informatie hebben vooral wanneer bij een vrouw onverwacht geen zwangerschap of
pasgeboren kind meer wordt opgemerkt worden verzocht contact te nemen met politiebureau
Munder via 443777 of het Command Center op 115.