Pasgeboren baby te vondeling gelegd aan Schimmelpenninckstraat

Maandag is aan de Schimmelpenninckstraat een pasgeboren baby aangetroffen in een teil voor

een woning. Het jongetje, naar schatting nog geen maand oud, werd ontdekt door de bewoonster

A.P. Zij bracht het kind onmiddellijk, samen met de teil, naar politiebureau Munder om melding

te maken van de vondst.

De baby was in een deken gewikkeld. In de teil lagen daarnaast een zak met babykleding en een

handgeschreven briefje in het Engels.

Voor medische controle en verdere zorg is de baby overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van

het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij ter observatie is opgenomen.

De politie vraagt de gemeenschap dringend om hulp bij het achterhalen van de moeder. Personen

die mogelijk informatie hebben vooral wanneer bij een vrouw onverwacht geen zwangerschap of

pasgeboren kind meer wordt opgemerkt worden verzocht contact te nemen met politiebureau

Munder via 443777 of het Command Center op 115.