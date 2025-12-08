Wereldwijd Solidariteitsprotest voor Nobelprijswinnares María Corina Machado

Aanhangers van de Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado hebben zaterdag wereldwijd hun steun betuigd, ter ere van haar Nobelprijs voor de Vrede, die volgende week wordt uitgereikt. In meer dan tachtig steden, waaronder Madrid, Utrecht, Buenos Aires en Lima, marcheerden duizenden mensen om aandacht te vragen voor de democratische aspiraties van Venezuela.

In Lima droegen demonstranten portretten van Machado en de Venezolaanse vlag. Ze hielden borden vast met de tekst “De Nobelprijs is van Venezuela”. Verónica Durán, een Venezolaanse die sinds acht jaar in Lima woont, benadrukte dat de prijs de strijd van alle Venezolanen vertegenwoordigt, inclusief politieke gevangenen en slachtoffers van geweld.

Ook in Bogotá kwamen Venezolanen samen, gekleed in witte T-shirts en met ballonnen, voor een ceremonie waarin ze hoop uitspraken dat Machados Nobelprijs een symbool van vernieuwing en hoop zal zijn. In Buenos Aires hielden circa 500 mensen op de trappen van de rechtenfaculteit van de nationale universiteit een improviserende fakkeltocht.

Nancy Hoyer, een 60-jarige deelneemster, verklaarde: “Vandaag vieren we de Nobelprijs van María Corina namens de Venezolaanse diaspora en de moedige mensen in Venezuela die zichzelf hebben opgeofferd. Het is een erkenning voor onze martelaren en helden van het verzet.”

De demonstraties vinden plaats te midden van een gespannen situatie in Venezuela, terwijl de regering van Donald Trump een aanzienlijke militaire aanwezigheid in het Caribisch gebied opbouwt. President Nicolás Maduro ziet dit als een poging om zijn macht te ondermijnen, terwijl de oppositie deze situatie gebruikt om haar politieke boodschap kracht bij te zetten.

Machado, die op 10 oktober de Nobelprijs voor de Vrede ontving voor haar inzet voor een democratische transitie in Venezuela, spreekt via sociale media:

“Onze strijd, onze waardigheid en onze jarenlange inzet worden erkend. Het is een moment dat het Venezolaanse volk inspireert om door te gaan.”

De 58-jarige politica werd vorig jaar uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen, waarna diplomaat Edmundo González haar plaats innam. Sinds 9 januari is Machado ondergedoken, na kort te zijn opgepakt tijdens een protest in Caracas. Een dag later werd Maduro ingezworen voor een derde ambtstermijn.