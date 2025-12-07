Minister Ramsaran: “Trots moet je bewijzen én verdienen” tijdens werkbezoek aan Landmacht

Minister van Defensie, Uraiqit Ramsaran, heeft op vrijdag 5 december een werkbezoek gebracht

aan de Landmacht (LAMA) van het Nationaal Leger. Het bezoek stond in het teken van

kennismaking, informatie-uitwisseling en het bespreken van de huidige uitdagingen binnen dit

krijgsmachtdeel.

De minister kreeg een presentatie over de taken en verantwoordelijkheden van de Landmacht en

werd rondgeleid op de Memre Buku Kazerne. Militairen verzorgden daarbij verschillende

demonstraties, waarmee zij hun vaardigheden toonden.

Tijdens zijn toespraak benadrukte minister Ramsaran dat hij de noden binnen de Landmacht

serieus neemt. Hij wees erop dat er inmiddels al concrete stappen zijn gezet, zoals de verbetering

van de dagelijkse voeding voor militairen. “De periode van slechte voedingscombinaties is

voorbij,” stelde hij.

Ramsaran gaf verder aan te werken aan een traject om de waardering voor alle militairen te

verhogen. Wel vroeg hij daarbij om geduld en samenwerking.

“Als ik bereid ben om voor u te werken, vraag ik u om mij de kans te geven dat te doen. Kleine

verbeteringen kunnen grote impact hebben,” zei hij. De minister riep het personeel op om

discipline, correct handelen en liefde voor het vaderland centraal te blijven stellen.

“Mi no srudati, maar dat betekent niet dat mi no abi a liefde fu Sranan. Laten we ons blijven

inzetten met toewijding en professionaliteit. Ik ben trots op jullie, maar trots moet je bewijzen en

ook verdienen.”