Politieagent J.B. overleden na vermoedelijke woningoverval aan de Goede Zorgweg

In de vroege ochtend van zaterdag 6 december 2025 is de politieambtenaar J.B. om het leven

gekomen bij een vermoedelijke gewapende woningoverval aan de Goede Zorgweg. Hij liep

schotverwondingen op en overleed ter plaatse.

De politie van het bureau Latour kwam in actie na een melding van een woningoverval op het

adres. Bij aankomst vonden de agenten hun collega J.B. op het erf, zwaar gewond en zonder

tekenen van leven. Een arts bevestigde officieel zijn overlijden.

Niet ver van de plek van het misdrijf werd de 34-jarige verdachte F.W. aangetroffen, eveneens

met schotverwondingen. Volgens het voorlopige onderzoek hebben vijf tot zes gemaskerde en

gewapende mannen de woning van A.S. (27) binnengedrongen door de deur open te trappen.

Tijdens de worsteling die ontstond, riep de bewoner om hulp. De politieambtenaar C.M., die in

een andere woning op hetzelfde erf verbleef, kwam daarop naar buiten en trof de situatie aan.

C.M. zag dat zijn collega J.B. was neergeschoten. Hij vuurde daarop twee schoten af richting de

indringers. De verdachte F.W. werd daarbij geraakt. De overige daders wisten te ontkomen. De

gewonde verdachte werd per ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch

Ziekenhuis Paramaribo vervoerd.

Later die ochtend ontving de politie een melding dat een tweede gewonde verdachte, F.P. (32),

zich had gemeld bij de SEH. Zijn betrokkenheid wordt onderzocht.

De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Het lichaam

van J.B. is in opdracht van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie.