Korpsleiding rouwt om omgekomen politieambtenaar

De leiding van het Korps Politie Suriname reageert met grote verslagenheid op het overlijden

van een van haar politieambtenaren, die in de vroege ochtend van zaterdag 6 december 2025 om

het leven kwam tijdens een vermoedelijk gewapende woningoverval aan de Goede Zorgweg.

De plaatsvervangend korpschef, commissaris R. Akkal, heeft kort na het incident namens de

korpsleiding zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden en hen persoonlijk de condoleances

overgebracht.

De familie is diep getroffen door het verlies van hun dierbare. Ondanks hun verdriet benadrukten

zij hoe toegewijd en plichtsgetrouw hij zijn functie uitoefende. Hij stond bekend als iemand die

zijn verantwoordelijkheden zeer serieus nam en zijn werkzaamheden altijd nauwgezet uitvoerde.

Het Korps Politie Suriname spreekt zijn oprechte deelneming uit en wenst de nabestaanden veel

kracht toe in deze moeilijke periode.