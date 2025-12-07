GCBS neemt melding van mogelijke onregelmatigheden bij Take A Chance-trekking in onderzoek

De Gaming Controle Board Suriname (GCBS) meldt dat zij via berichtgeving in de media is

geïnformeerd over vermeende onregelmatigheden bij de loterijtrekking van Take A Chance N.V.

De trekking vond plaats op zaterdag 29 november 2025 op het kantoor van het bedrijf aan de

Keizerstraat en stond onder toezicht van een controleur van de GCBS.

In een uitzending van het programma DTV werd de vermeende winnaar geïnterviewd. Hij gaf

daarbij zijn versie van de gebeurtenissen en stelde dat er onregelmatigheden zouden zijn

voorgevallen. De verslaggever adviseerde hem vervolgens de zaak bij de politie aan te kaarten.

Naar aanleiding hiervan hebben zowel de eigenaar van Take A Chance N.V., als de vermeende

winnaar en diens raadsman een gesprek aangevraagd met de GCBS. De directie heeft beide

partijen op vrijdag 5 december 2025 afzonderlijk ontvangen. Tijdens deze gesprekken zijn hun

verklaringen over de bewuste trekking aangehoord.

Op basis van de verstrekte informatie heeft de GCBS beide partijen geadviseerd om formeel

aangifte te doen. De eigenaar van het loterijbedrijf gaf aan reeds de mogelijkheid te hebben

gehad om aangifte te doen. De raadsman van de vermeende winnaar liet weten dat er een

afspraak bij de politie is ingepland, in afwachting van verdere instructie van het Openbaar

Ministerie.

De GCBS heeft relevante artikelen uit het Wetboek van Strafrecht doorgegeven aan partijen en

de politie, zodat deze in het onderzoek kunnen worden meegenomen. Er wordt momenteel een

officieel rapport opgesteld, dat na afronding zal worden doorgestuurd naar het Openbaar

Ministerie voor verdere beoordeling.

Met dit rapport, gebaseerd op de gesprekken met betrokkenen en de bevindingen van de

aanwezige controleur, streeft de GCBS ernaar helderheid te brengen in deze kwestie.

Gaming Controle Board – Toezichthouder voor verantwoord kansspelen.