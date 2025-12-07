GCBS neemt melding van mogelijke onregelmatigheden bij Take A Chance-trekking in onderzoek

De Gaming Controle Board Suriname (GCBS) meldt dat zij via berichtgeving in de media is
geïnformeerd over vermeende onregelmatigheden bij de loterijtrekking van Take A Chance N.V.
De trekking vond plaats op zaterdag 29 november 2025 op het kantoor van het bedrijf aan de
Keizerstraat en stond onder toezicht van een controleur van de GCBS.
In een uitzending van het programma DTV werd de vermeende winnaar geïnterviewd. Hij gaf
daarbij zijn versie van de gebeurtenissen en stelde dat er onregelmatigheden zouden zijn
voorgevallen. De verslaggever adviseerde hem vervolgens de zaak bij de politie aan te kaarten.
Naar aanleiding hiervan hebben zowel de eigenaar van Take A Chance N.V., als de vermeende
winnaar en diens raadsman een gesprek aangevraagd met de GCBS. De directie heeft beide
partijen op vrijdag 5 december 2025 afzonderlijk ontvangen. Tijdens deze gesprekken zijn hun
verklaringen over de bewuste trekking aangehoord.
Op basis van de verstrekte informatie heeft de GCBS beide partijen geadviseerd om formeel
aangifte te doen. De eigenaar van het loterijbedrijf gaf aan reeds de mogelijkheid te hebben
gehad om aangifte te doen. De raadsman van de vermeende winnaar liet weten dat er een
afspraak bij de politie is ingepland, in afwachting van verdere instructie van het Openbaar
Ministerie.
De GCBS heeft relevante artikelen uit het Wetboek van Strafrecht doorgegeven aan partijen en
de politie, zodat deze in het onderzoek kunnen worden meegenomen. Er wordt momenteel een
officieel rapport opgesteld, dat na afronding zal worden doorgestuurd naar het Openbaar
Ministerie voor verdere beoordeling.
Met dit rapport, gebaseerd op de gesprekken met betrokkenen en de bevindingen van de
aanwezige controleur, streeft de GCBS ernaar helderheid te brengen in deze kwestie.
Gaming Controle Board – Toezichthouder voor verantwoord kansspelen.