LVV markeert World Soil Day met educatieve minibeurs in Saramacca

In aanloop naar World Soil Day op 5 december heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) op donderdag 4 december 2025 een informatieve minibeurs georganiseerd in de Mr. B. Ahmadali Multifunctionele Zaal in Groningen, Saramacca. De activiteit vond plaats in samenwerking met het directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (DLOAV) en de World University Service of Canada (WUSC–Caribbean). Verschillende organisaties uit de landbouwsector waren aanwezig.

De minibeurs was bedoeld om landbouwers en studenten bewust te maken van het belang van gezonde bodems voor duurzame landbouw. Onderwerpen zoals verantwoord gebruik van meststoffen, duurzame teeltmethoden en het verbeteren van bodemkwaliteit stonden centraal. Bezoekers kregen inzicht in hoe een vruchtbare bodem leidt tot hogere opbrengsten, meer organische stof en sterkere gewassen.

Een populair onderdeel was de mogelijkheid voor landbouwers om bodemmonsters te laten analyseren. LVV heeft onlangs een nieuwe dienst opgezet die deze analyses kosteloos uitvoert. De resultaten helpen boeren bij het verfijnen van hun bemestingsstrategie en het efficiënt plannen van hun teelten, wat direct kan bijdragen aan lagere kosten en betere productie.

Er werd ook speciaal aandacht besteed aan jongeren, omdat de interesse in agrarische opleidingen afneemt. Via praktische demonstraties en voorlichtingsmateriaal probeerde LVV jongeren te motiveren om een toekomst in de landbouwsector te overwegen. Het ministerie benadrukte dat goed opgeleide jongeren, vertrouwd met moderne en duurzame technieken, essentieel zijn voor de toekomst van de sector.

Onderdirecteur Landbouwkundig Onderzoek, Maitrie Jagroep, onderstreepte tijdens haar toespraak het belang van een gezonde bodem: “Wie zorgt voor de bodem, zorgt voor voedselzekerheid, een stabiel klimaat, een gezonde leefomgeving én een beter milieu.”

De minibeurs bood landbouwers en studenten een waardevolle gelegenheid om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en praktische ondersteuning te krijgen. Met dit initiatief bevestigt LVV opnieuw het belang van bodemgezondheid als fundament van duurzame en productieve landbouw in Suriname.