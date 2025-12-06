Kerstconcert van het Korps Politie Suriname op 13 december

Het Korps Politie Suriname (KPS) organiseert op zaterdag 13 december 2025 een sfeervol Kerstconcert in de Grote Hal van de Politieacademie (ingang via de Tibitistraat).

De avond begint met optredens van de Politiekapel en de Politiedrumband, waarna politieambtenaren en burgerpersoneel van het KPS hun eigen talent laten zien. Het concert staat volledig in het teken van de kerstgedachte: mensen samenbrengen en samen genieten van muziek.

De inloop start om 18.30 uur, het concert begint om 19.00 uur en wordt rond 21.00 uur feestelijk afgesloten.

Toegang is gratis, maar registratie is verplicht via deze link. De registratie sluit op woensdag 10 december 2025. Vanwege het beperkte aantal plaatsen wordt tijdig registreren aanbevolen.

Het KPS wenst de gemeenschap alvast fijne Kerstdagen, een veilige jaarwisseling en een voorspoedig 2026.