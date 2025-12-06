26-jarige bestuurder overleden bij ongeluk op de Sitalweg

De 26-jarige P.S. is om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Sitalweg op woensdag 3 december 2025. De politie van Nieuwe Grond rukte uit na een melding en trof bij aankomst een terreinwagen aan die ondersteboven in de goot langs de weg lag. De bestuurder bleek geen tekenen van leven te vertonen. Een arts stelde zijn overlijden officieel vast.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat de man vanuit de richting van de Indira Gandhiweg reed, in de richting van de Pandit Paltan Tewarieweg. Hij verloor vermoedelijk de controle over zijn voertuig, botste tegen een hulpmast van de EBS en kwam daarna in de goot terecht. Of P.S. over een geldig Surinaams rijbewijs beschikte, is nog niet vastgesteld. De politie heeft het voertuig in beslag genomen voor herkeuring.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is het lichaam van de overledene afgestaan aan de familie. De Verkeersunit van Regio Midden zet het onderzoek voort.