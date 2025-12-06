AEROTHRIVE gaat Suriname helpen luchtvaartveiligheid te versterken

De Civil Aviation Authority Suriname (CASAS) heeft het wereldwijde luchtvaartveiligheidsbedrijf AEROTHRIVE uit Duitsland officieel ingeschakeld om een meerjarig verbeterprogramma voor de Surinaamse luchtvaartveiligheid te leiden. Het project richt zich op het oplossen van tekortkomingen die door ICAO en de Europese Unie zijn vastgesteld tijdens recente audits van CASAS en de nationale luchtvaartsector.

Tijdens een plechtige ondertekening in Paramaribo hebben CASAS-directeur Brian de Souza en AEROTHRIVE-topman Patrick Lutz een overeenkomst gesloten die de start van deze samenwerking markeert. Lutz benadrukt dat AEROTHRIVE beschikt over meer dan 110 ervaren luchtvaartexperts wereldwijd. Het bedrijf zal CASAS ondersteunen bij het uitvoeren van het nieuwe SuriSafe-28-programma, dat als doel heeft Suriname tegen 2028 volledig van de EU Air Safety List te krijgen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het binnenhalen en bundelen van internationale steun vanuit onder andere ICAO en de EU.

De Souza zegt dat het project van groot belang is voor Suriname. Volgens hem staat SuriSafe-28 hoog op de agenda van de overheid, omdat het direct bijdraagt aan de veiligheid van reizigers en aan het economisch herstel. Het opheffen van het EU-vliegverbod wordt gezien als een belangrijke stimulans voor de luchtvaartsector en de bredere economie. De CASAS-directeur kijkt uit naar een intensieve samenwerking en een doelgerichte uitvoering.

Uit de audits van ICAO en de EU bleek dat langdurige onderfinanciering en structurele knelpunten het luchtvaarttoezicht verzwakten. Inmiddels is er meer politieke aandacht en komt er extra steun van internationale partners, waardoor het SuriSafe-28-project volgens CASAS en AEROTHRIVE onder gunstige voorwaarden van start gaat. De combinatie van expertise, vernieuwde investeringen en sterke betrokkenheid moet leiden tot een duurzame verbetering van de luchtvaartveiligheid in Suriname.