Nieuwe trainingen versterken luchtvaartveiligheid in Suriname

In de afgelopen drie dagen hebben medewerkers van de Luchtvaartdienst Suriname en de Meteorologische Dienst Suriname een gespecialiseerde training gevolgd om de luchtvaartveiligheid verder te verbeteren. Op vrijdag 5 december 2025 ontvingen de deelnemers hun certificaten.

Volgens Faizel Baarn, adviseur voor luchtvaart- en maritieme aangelegenheden op het Kabinet van de President, is goed getraind personeel noodzakelijk om de sector naar een hoger niveau te brengen. President Jennifer Simons heeft vanaf haar aantreden aangegeven dat de luchtvaartsector extra aandacht verdient. Baarn kondigt aan dat van 9 tot en met 12 december opnieuw een training wordt georganiseerd.

Het tekort aan luchtverkeersleiders wordt eveneens aangepakt. Er is een nieuwe sollicitatieronde gestart en ook de Meteodienst zal extra personeel aantrekken. Baarn hoopt dat de deelnemers hun nieuwe kennis actief zullen toepassen in de praktijk. In totaal namen 17 personen deel aan de workshop, die werd verzorgd door de Peruaanse ICAO-specialist José Galvez Chavarri.

Gary Feliksdal, waarnemend hoofd van de Luchtvaartdienst, benadrukt dat de training niet alleen waardevol was voor meteorologen en luchtverkeersleiders, maar ook voor medewerkers van de Aeronautical Information Service (AIS). Hoewel er nog veel verbeterd moet worden, voldoen de medewerkers dankzij de training nu aan de minimale vereisten. Feliksdal verwacht dat er, mede in samenwerking met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), in de toekomst meer trainingen zullen volgen.

Meteorologe Ranie Bidesie bevestigt dat zij veel heeft geleerd, onder andere over turbulentie, harde wind en mist, en over het interpreteren van satellietbeelden. Ze geeft aan dat haar vakgebied snel verandert en dat voortdurende scholing noodzakelijk blijft.