Vertrekkend Braziliaans militair attaché geëerd door minister Ramsaran

Kolonel Felipe Guimarães Rodrigues, de afzwaaiende militaire attaché van de Federatieve Republiek Brazilië, is door minister van Defensie Uraiqit Ramsaran onderscheiden met de Medaille voor Speciale Verdiensten in de rang van commandeur. De onderscheiding markeert het einde van zijn dienstperiode in Suriname en erkent zijn bijzondere bijdrage aan de samenwerking tussen de twee landen.

Minister Ramsaran omschreef kolonel Rodrigues als een gedreven en oprechte professional die erin slaagde om de bilaterale banden te versterken. “Uw inzet in Suriname was niet alleen een taak, maar een traject van samenwerking en wederzijds respect,” zei de minister. Hij benadrukte dat de kolonel een essentiële rol heeft gespeeld in het toegankelijk maken van Braziliaanse militaire opleidingen voor Surinaamse militairen, wat aanzienlijk heeft bijgedragen aan de verdere professionalisering van het Nationaal Leger.

Ook de bevelhebber van het Nationaal Leger, brigadegeneraal Werner Kioe A Sen, sprak zijn waardering uit. Volgens hem stimuleerde de kolonel voortdurend de ontwikkeling van trainingsprogramma’s en strategische samenwerking. “U bent een waardevolle partner en vriend geworden,” verklaarde de bevelhebber. “Uw aanwezigheid heeft onze militaire organisaties versterkt, maar zeker ook onze persoonlijke onderlinge band. Suriname blijft voor u een warm thuis.”

Met de uitreiking van de onderscheiding nam Suriname op respectvolle wijze afscheid van een militair die een blijvende indruk heeft achtergelaten op de samenwerking tussen beide landen.