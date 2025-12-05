DSB presenteert vijfde Kresneti Fatu: Een feestelijke dag vol muziek, markt en kinderactiviteiten

Mevrouw Zamida Kroes van DSB vertelt enthousiast over de aankomende Kresneti Fatu, die dit jaar plaatsvindt op zondag 7 december bij de bank. Net als bij eerdere edities staat het evenement in het teken van teruggeven aan de samenleving, met een dag vol plezier voor jong en oud.

Voor kinderen zijn er tal van gratis activiteiten, zoals knutselen, springen op het springkussen en een grabbelton. Ook de padvinders zijn aanwezig met hun speciale oliebollen, die slechts een paar keer per jaar worden gemaakt. “Voor de kinderen van vier tot zeven is er genoeg te doen,” vertelt Kroes.

De volwassenen kunnen genieten van de kerstmarkt, waar serviceclubs verschillende lekkernijen, kerstornamenten en andere hebbedingetjes verkopen. Een deel van de opbrengsten van de DSB-stands gaat naar Stichting Su Aid, waarmee DSB zijn maatschappelijke betrokkenheid benadrukt.

Vanaf zes uur ’s avonds begint het podiumprogramma met een steelband om de bezoekers alvast in de sfeer te brengen. Om half zeven volgen diverse optredens, waaronder Marlène’s Ballet, Pater Kross met Rachidi, Naomi Sastra, The Mysticals en een band onder leiding van Asgaard Koster. Ook het maranatha koor verzorgt een optreden en zal de avond feestelijk openen.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Twee DSB-medewerkers zullen fungeren als MC’s zij worden momenteel getraind en iedereen krijgt een speciaal truitje, zodat het geheel er feestelijk uitziet. Dit jaar wordt gewerkt met één grote tent bij de serviceclubs, zodat alles goed zichtbaar en overzichtelijk is.

De dag wordt afgesloten met een spectaculaire lightshow en vuurwerk, wat volgens Kroes een bijzondere verrassing voor de bezoekers zal zijn.

Naast de Kresneti Fatu organiseert DSB dit jaar nog diverse andere activiteiten in het kader van 160 jaar DSB. Zo vond onlangs de DSB-Run plaats en staat er op oudjaar een groot evenement gepland, wederom met de samenleving centraal. Het team van DSB nodigt iedereen uit om deze feestelijke dag niet te missen. “Kom genieten, breng wat centjes mee om iets lekkers of moois te kopen, misschien zelfs voor iemand anders. Het wordt een dag vol plezier, muziek, lekkernijen en gezelligheid,” benadrukken zij.