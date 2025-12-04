Wetenschappelijk onderzoek naar mangrovekwaliteit gestart in Bigi Pan en Nickerie

In Bigi Pan en voor de kust van Nickerie is de Universiteit van de West Indies gestart met een uitgebreid onderzoek naar de staat van de mangrovebossen. Dit gebeurt in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname, die de rol van lokale wetenschappelijke partner vervult. Het onderzoek vormt de basis voor een toekomstig systeem dat de ontwikkeling van mangrovegebieden nauwkeurig moet kunnen volgen en rapporteren.

Van 27 november tot en met 1 december 2025 vonden de eerste werkzaamheden plaats. In deze fase werden Ground Control Points (GCP’s) geplaatst en ingemeten: vaste punten op de grond die essentieel zijn om dronebeelden later exact te kunnen positioneren.

Wat doen GCP’s precies?

Referentie op de grond: GCP’s dienen als ankerpunten waarmee dronebeelden kunnen worden uitgelijnd.

Exact ingemeten: De punten worden met nauwkeurige GNSS-apparatuur ingemeten.

Koppeling met dronebeelden: Software koppelt de luchtfoto’s daarna aan de coördinaten van de GCP’s.

Betrouwbare kaarten en modellen: Dit zorgt voor kaarten en 3D-modellen die de werkelijkheid nauwkeurig weergeven.

Vanaf volgende week worden drones ingezet om het mangrovegebied van Bigi Pan uitgebreid in kaart te brengen. De verzamelde gegevens moeten duidelijk maken hoe het ecosysteem zich ontwikkelt: breidt de mangrove zich uit, krimpt het gebied, of zijn er zones waar de vegetatie onder druk staat.

Militairen van Regio West assisteerden bij de voorbereidingen door GCP’s langs de kust te helpen plaatsen, een cruciale stap om de metingen zo precies mogelijk te kunnen uitvoeren.

Mangroven zijn van grote betekenis voor de kustbescherming. Ze werken als natuurlijke golfbrekers en beperken de kans op erosie en overstromingen. De inzichten uit dit onderzoek zullen bijdragen aan beter beheer en gerichte bescherming van deze waardevolle ecosystemen.