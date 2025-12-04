Snelle inzet Marine voorkomt ramp bij vastgelopen sleepboot Martijn Eva

Op 2 december ontving Het Ministerie van Defensie ontving op 2 december 2025 een dringend SOS-verzoek nadat de sleepboot Martijn Eva voor de kust van Saramacca in een vissersnet verstrikt raakte en vervolgens water maakte.

De Marine van het Nationaal Leger kwam onmiddellijk in actie. Het marineschip RSS Barracuda werd direct uitgezonden om hulp te bieden. Dankzij het voortvarende en vakkundige optreden van de marinemilitairen konden alle drie opvarenden tijdig worden gered. De mannen waren bij aankomst in stabiele toestand. De machinist, die een gebroken arm had opgelopen, ontving ter plekke de eerste noodzakelijke medische behandeling.

Het Ministerie van Defensie spreekt grote waardering uit voor de paraatheid van de militairen. Wederom hebben zij laten zien dat zij klaarstaan om op kritieke momenten levens te beschermen en de veiligheid op zee te waarborgen.

De coördinaten van de vastgelopen Martijn Eva zijn inmiddels overgedragen aan de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), zodat de berging snel kan worden georganiseerd.