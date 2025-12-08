KPS Intensiveert Controles in Aanloop naar de Feestdagen

Het Korps Politie Suriname (KPS) zal vanaf zondag 7 december 2025 de politiecontroles in het hele land aanzienlijk opvoeren ter voorbereiding op de feestdagen. De intensivering van toezicht en handhaving is bedoeld om de toename van gewelddadige en georganiseerde criminaliteit tijdig te voorkomen en de veiligheid van de samenleving te waarborgen.

Het KPS geeft aan dat, ondanks het regelmatig oprollen van criminele bendes, er steeds nieuwe groeperingen ontstaan. Deze ontwikkelingen vormen een voortdurende uitdaging, maar het korps blijft vastberaden om met volledige inzet op te treden tegen zowel georganiseerde misdaad als straatcriminaliteit.

Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is de versterkte controle op de openbare wegen. Door deze maatregelen wil het KPS de bewegingsvrijheid van criminelen beperken en een veiliger leefomgeving creëren. Daarnaast zal de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (B.O.B.) actief worden ingezet als krachtig middel in de strijd tegen criminaliteit.

De politie doet een dringende oproep aan de samenleving om alert te blijven en alle vormen van onregelmatigheden direct te melden. Meldingen van burgers spelen een onmisbare rol bij het effectief handhaven van de veiligheid.

Het Korps Politie Suriname benadrukt dat de bescherming van de gemeenschap centraal staat, ondanks de uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd. Het korps rekent op begrip en ondersteuning tijdens deze periode van verscherpte controles.

Samen zorgen we voor een veilige en rustige feestperiode.