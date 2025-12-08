Rosebel eert 162 jubilarissen met feestelijke viering

Rosebel Goldmines heeft zaterdag 162 medewerkers in het zonnetje gezet die tussen de vijf en dertig jaar trouw aan het bedrijf zijn verbonden. Met deze jaarlijkse erkenning wil het goudbedrijf in Brokopondo het belang van toewijding, vakmanschap en lange dienstverbanden extra onderstrepen.

“Onze medewerkers vormen de ruggengraat van Rosebel,” zegt Country Director Stephanie Lobbrecht. “Het is dankzij hun dagelijkse inzet dat we successen boeken, niet alleen voor het bedrijf maar ook voor Suriname.”

In totaal viert Rosebel dit jaar 436 jubilarissen. Van deze groep zijn 328 medewerkers vijf jaar in dienst, vijf vieren hun tienjarig jubileum, 28 hun vijftienjarig jubileum en 73 hun twintigste jaar. Ook werd één medewerker geëerd voor 25 dienstjaren en een ander voor een indrukwekkende 30 jaar. Alle jubilarissen ontvingen een award, certificaat en financiële bonus als blijk van waardering.

De viering vond plaats bij Roeli’s Event Venue in Wanica, waar livemuziek en komische optredens van Glenn Huisden voor een sfeervolle en ontspannen avond zorgden.

Lobbrecht benadrukt dat Rosebel inmiddels 1700 medewerkers telt en dat een veilige en hechte werkomgeving centraal staat binnen het bedrijf. “Veiligheid blijft altijd onze nummer één prioriteit. Iedereen moet elke dag veilig thuiskomen. Daarnaast is teamspirit cruciaal. Dankzij de sterke onderlinge samenwerking kunnen we onze productie al jarenlang op peil houden.”