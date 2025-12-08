Slachtoffer Gewond bij Gewapende Beroving aan de Zeedijk

De politie ontving vanmorgen rond 07.56 uur een melding over een gewelddadige beroving die gisteravond omstreeks 22.30 uur plaatsvond nabij een lounge aan de Zeedijk in Nickerie.

Volgens de eerste onderzoeksinformatie werd het slachtoffer aangevallen door twee mannen, van wie één een kapmes bij zich had. Tijdens de beroving liep het slachtoffer meerdere slagen op. De daders maakten € 4.800 en een iPhone 16 Pro Max buit en wisten daarna te ontkomen.

Het slachtoffer is met een visum overgebracht voor verdere medische behandeling. Zijn actuele toestand is nog niet bekend.

