Frans Cruiseschip Club Med 2 Doet Suriname Aan; Pleidooi voor Betere Cruise-infrastructuur

De Club Med 2, een prestigieus vijfmaster cruiseschip uit Frankrijk, heeft vrijdag een kort bezoek gebracht aan Suriname. Touroperator Dinesh Ramlal noemt de komst van het schip een positieve ontwikkeling, maar benadrukt opnieuw dat het land dringend behoefte heeft aan een eigen cruiseterminal, bij voorkeur aan de Waterkant bij de SMS-pier. Ook pleit hij voor snellere en efficiëntere afhandeling van procedures om zeilende toeristen gastvrijer te kunnen ontvangen. Later deze maand wordt opnieuw een cruiseschip verwacht.

Het luxe schip, ruim 200 meter lang en goed voor 380 passagiers, telt acht dekken en staat bekend om zijn volledig computergestuurde zeilen. Het is de tweede keer dat de Club Med 2 Suriname aandoet. Een deel van de passagiers werd ontvangen op het terrein van Havenbeheer, waar SHATA een speciale tent had ingericht met lokale versnaperingen en souvenirs. Daarna begaf het merendeel zich richting het centrum van Paramaribo.

Door een vertraging van ongeveer een uur ontstaan doordat formaliteiten voor het vervoer van de gasten niet tijdig waren afgerond moest het geplande programma worden aangepast. Een voorstel om alsnog een culturele show aan boord te verzorgen, werd afgewezen. Volgens Ramlal toont dit aan dat de strikte regels van de goederenhaven onvoldoende aansluiten op de behoeften van het toerisme.

Ramlal, directeur van Travel The Guianas, benadrukt dat samenwerking cruciaal is:

“De cohesie tussen overheid, bedrijfsleven en toerismesector moet veel sterker worden. Alleen dan kunnen we optimaal inspelen op de groeiende cruise-activiteiten.”

Hij herhaalt zijn standpunt dat een aparte cruiseterminal noodzakelijk is voor verdere ontwikkeling.

“De toestroom van cruiseschepen zal alleen maar toenemen. We hebben een eigen faciliteit nodig met passende afhandeling en uitstraling. De SMS-pier is daar bij uitstek geschikt voor: centraal gelegen, midden in Paramaribo en grenzend aan het UNESCO-werelderfgoed.”