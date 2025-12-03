VSB en VNO-NCW sluiten samenwerkingsovereenkomst voor versterking handel en investeringen

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en VNO-NCW hebben op 1 december 2025 een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend om de economische samenwerking tussen Suriname en Nederland te intensiveren. De overeenkomst richt zich op kennisuitwisseling, gezamenlijke handelsmissies en het bevorderen van netwerken tussen hun leden.

De ondertekening vond plaats in Royal Torarica tijdens het staatsbezoek van koning Willem-Alexander. Namens de VSB zette voorzitter Rekha Bissumbhar haar handtekening, terwijl vicevoorzitter Maarten Schuurman tekende namens VNO-NCW, de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland die duizenden bedrijven en brancheverenigingen vertegenwoordigt.

Met dit MoU bevestigen beide organisaties hun ambitie om de historische en economische banden tussen beide landen verder uit te bouwen. De samenwerking is gebaseerd op partnerschap, gelijkwaardigheid en wederzijds respect, en moet leiden tot meer zakelijke kansen, kennisdeling en gezamenlijke initiatieven voor de leden.

Het akkoord vormt een belangrijke stap in het versterken van handel en investeringen. In de komende periode zullen beide organisaties gezamenlijke handelsmissies, netwerkevenementen en deelname aan beurzen in Suriname en Nederland organiseren. De VSB ziet dit MoU als startpunt en streeft ernaar om steeds meer lokale sectororganisaties bij de samenwerking te betrekken.